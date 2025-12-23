Gobierno habla de récord de flujo migratorio en Paraguay

El director de Migraciones, Jorge Kronawetter, mencionó que es un año de números históricos a nivel del flujo migratorio que hubo por las distintas fronteras de nuestro país.

“Estamos hablando de fronteras terrestres, fronteras aéreas, fronteras fluviales, que también tenemos en gran parte del río Paraná, por sobre todo”, mencionó.

A renglón seguido detalló: “Hasta el cierre de noviembre, porque estamos esperando que termine diciembre para hacer el cierre definitivo, 12.7 millones de personas que cruzaron por nuestras fronteras, saliendo y entrando”.

“Esta cifra, que es sin que cerremos diciembre, es 25 por ciento superior al total registrado en todo el 2024″, remarcó.

De esta cifra total, 1,8 millones de personas corresponden a los turistas, la cual es una cifra que no tiene precedentes en cuanto al movimiento migratorio en nuestro país.

En cuanto al número por tierra, indicó que es muy importante y sigue en aumento. “Este fin de semana tuvimos récord. En esto tiene mucho que ver la diferencia a nivel cambiario que tiene nuestro país hoy en día. Mucha gente ingresa para realizar compras y luego vuelve a salir”.

Entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre, el flujo migratorio a nivel país alcanzó 101.677 ingresos, superando a los ingresos contabilizados en el mismo período del año 2024, que habían sido 100.833 entradas. Del total registrado, 28% correspondieron a paraguayos y 72% a extranjeros.

“Lo que más nos salta es de personas de origen argentino, que ingresan por Puerto Falcón y por Posadas. En cuanto a los brasileños, también tenemos mucho ingreso, pero ellos se mantienen en lo que es la zona de Ciudad del Este, para actividades comerciales”, manifestó Kronawetter.

Los ingresos por eventos internacionales:

World Rally Championship - +51 mil personas

Final Copa Sudamericana - +24 mil personas

Panamericanos Junior ASU 2025 - +10 mil personas

Final Supercopa AFA Argentina - +7 mil personas

“Este año se llenó de eventos y a nosotros nos trae beneficios económicos porque se mueve mucho la parte hotelera, gastronomía y turística propiamente”, recordó.

Pedido de residencia en Paraguay

Las solicitudes de residencia temporal y permanente aumentaron en un 50% durante el 2025. Se registraron 43.802 solicitudes, de las que fueron otorgadas 36.263, un aumento a su vez del 28% con respecto al 2024.

“Estos datos también son sobre la base de noviembre. Brasil está en primer lugar con 20.852 ciudadanos. En segundo lugar, está Argentina, con 4.043, en tercero Alemania, con 1.518 personas, en cuarto lugar está Bolivia, con 1.239 personas, y en quinto está España, con 904 personas”, expresó el Director de Migraciones.

Los otros países que completan el listado son Venezuela, Estados Unidos, Países Bajos, Rusia y Uruguay.