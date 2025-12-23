Nacionales
23 de diciembre de 2025 - 12:43

Hospital de Clínicas atenderá con normalidad en feriados

Consulta médica.
El Hospital de Clínicas en San Lorenzo, dependiente de la Universidad Nacional de Asunción, prestará servicios asistenciales de salud de manera normal durante los días feriados de esta semana de Navidad.

Por ABC Color

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, órgano educativo del que depende el Hospital de Clínicas, emitió hoy un comunicado sobre el funcionamiento del centro de salud durante los del jueves (día de Navidad) y el viernes.

El Hospital de Clínicas prestará asistencia de salud de manera normal durante los días feriados y el asueto universitario de mañana miércoles, y se garantiza la atención a los pacientes, indica el aviso.

Las actividades académicas y administrativas, sin embargo, no se llevarán a cabo durante los feriados.

El Ministerio de Salud Pública comunicó también que tanto los servicios médicos de urgencias como consultas, cirugías y otros procedimientos programados en hospitales públicos de todo el país permanecerán disponibles durante los feriados de esta semana y la próxima.