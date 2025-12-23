Navidad y Año Nuevo: ¿qué servicios de salud estarán disponibles durante los feriados?

En conversación con ABC Cardinal este martes, el doctor Gustavo Ortiz, director de Redes y Servicios del Ministerio de Salud Pública, recordó que tanto los servicios médicos de urgencias como consultas, cirugías y otros procedimientos programados en hospitales públicos de todo el país permanecerán disponibles durante los feriados de esta semana y la próxima.

El doctor Ortiz indicó que los establecimientos de salud brindan servicios públicos indispensables y estará garantizado el acompañamiento del personal de blanco, administrativo y de apoyo para asegurar la atención a la ciudadanía.

Los servicios de urgencias, consultas, cirugías programadas, servicios de diagnóstico, quimioterapia, hemodiálisis y otros estarán disponibles, indicó.

Lea más: Campaña de donación de sangre: instan a regalar vida en esta Navidad

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Eso aplicará “de manera general a todos los servicios”, desde hospitales generales a regionales, distritales, especializados e incluso unidades de salud familiar ampliadas que cuentan con servicios de urgencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Feriados de fin de año

Esta semana, luego del feriado del jueves 25, día de Navidad, fue decretado de forma extraordinaria otro día feriado el viernes 26 a modo de “puente” al fin de semana.

Lea más: ¿El feriado del 2 de enero está descartado?

Si bien hasta el momento la postura del Poder Ejecutivo es no declarar otro feriado el viernes 2 de enero para unir el feriado del 1 de enero con el próximo fin de semana, el ministro de Tecnologías de la Información, Gustavo Villate, dijo hoy a ABC Cardinal que esa decisión aún podría ser revisada por el presidente Santiago Peña.