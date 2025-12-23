Más de 100 mm de lluvia en una hora causaron inundaciones en Santaní

Las fuertes precipitaciones provocaron que varias calles y viviendas quedaran afectadas durante un largo tiempo, por lo que se dio participación al Cuerpo de Bomberos Voluntarios Azules de esta ciudad y a la Policía de la Comisaría 8ª de Santaní. Entre los barrios más afectados se encuentran Monte Alto, Ykua Pa’i, Tapiracuái, Santa Bárbara, 8 de Diciembre, Tacuara, entre otros.

Conforme a los datos que maneja la Policía, durante la torrencial lluvia no se reportaron personas lesionadas ni heridas, a pesar de que muchas casas quedaron inundadas por los raudales. Debido a esta situación, la avenida Mariscal López quedó completamente bajo agua, obstaculizando el paso de los vehículos durante varias horas.

El suceso registrado movilizó a los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Azules, de Santaní. Acudieron al llamado de personas que pidieron auxilio para rescatar sus pertenencias de la casa y a algunos animales que estaban en peligro, según manifestaron los propios afectados.

Raudal perjudicó a una escuela

Según el informe preliminar sobre lo ocurrido, el fenómeno natural perjudicó literalmente a una institución escolar del barrio 8 de Diciembre, la escuela Virgen de Caacupé, que una vez más quedó inundada por los raudales que salen de algunas calles y de una cancha de fútbol, principalmente la parte del piso de las infraestructuras edilicias con que cuenta la referida casa de estudios.

