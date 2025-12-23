Más de 300 personas cruzan a diario por el puerto de Pilar para pasar las fiestas de fin de año en Paraguay

Más de 300 personas ingresan diariamente al país por el puerto de Pilar, procedentes de distintos puntos de Argentina, para pasar las fiestas de fin de año junto a sus familias.

Lea más: Emoción y abrazos en el puerto de Pilar el reencuentro de compatriotas con sus familiares tras años de ausencia

Así lo confirmó José Saavedra, encargado de Migraciones de la Zona Uno, de Pilar, quien destacó el intenso movimiento registrado en los últimos días.

El puerto de Pilar se convirtió en el principal acceso a Paraguay para los compatriotas que deben transitar obligatoriamente por Puerto Cano, en la provincia de Formosa, antes de cruzar el río Paraguay en lanchas o en la balsa Rafaela.

Sin embargo, la limitada frecuencia de los viajes —dos por la mañana y dos por la tarde— genera largas esperas entre quienes aguardan con ansias el regreso a su tierra natal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

José Saavedra señaló que la mayoría de los ingresos corresponde a paraguayos que residen en Argentina, muchos de ellos acompañados de hijos con nacionalidad argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En su gran mayoría vienen para pasar las fiestas de fin de año con sus familias”, afirmó. Agregó que también se registra el ingreso de turistas de compras, aunque en menor proporción.

En cuanto a la atención migratoria, el funcionario informó que este martes 24 la oficina de Migraciones atenderá hasta que ingrese el último compatriota. El día 25, pese a permanecer cerrada, habrá una persona de guardia para atender eventuales emergencias.

En el puerto de Pilar se repite una escena cargada de emoción: abrazos, sonrisas y rostros de felicidad de quienes emigraron en busca de mejores oportunidades laborales y educativas.

Muchos dejaron el campo y la ciudad ante la escasa posibilidad de estudio y de trabajo en Ñeembucú, y hoy regresan tras años de sacrificio para compartir el fin de año con sus seres queridos.

La postal del retorno vuelve a reflejar una realidad persistente: la migración forzada por la falta de oportunidades y el fuerte lazo que une a los paraguayos con su tierra, especialmente en fechas tan significativas como las fiestas de fin de año.