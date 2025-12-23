Paraguarí: destino turístico ideal para vivir la Navidad y el feriado largo entre historia, naturaleza y cultura

El departamento de Paraguarí ofrece una amplia variedad de escenarios al aire libre para realizar actividades familiares, caminatas, picnics y momentos de descanso en contacto con la naturaleza.

Además, los visitantes podrán disfrutar de las serranías y arroyos cristalinos; caminar por cerros emblemáticos en el distrito de Paraguarí, como el Santo Tomás o el Cerro Hû, permite contemplar la naturaleza.

Saltos y paisajes protegidos

Los saltos de agua y su entorno natural constituyen un gran atractivo para las familias amantes del ecoturismo. Declarados paisajes protegidos, ofrecen espacios ideales para el descanso y la exploración de la naturaleza.

El Parque Nacional Ybycuí, clásico del turismo interno, guarda en su interior no solo los vestigios de la histórica fundición de hierro y su museo, sino también atractivos saltos como Guaraní, Minas, Escondido y Mbocaruzú, que forman parte de la riqueza natural del distrito.

Recorrer estas caídas de agua es una alternativa ideal para quienes buscan aventura, senderismo o contacto directo con el entorno natural.

Los pueblos pintorescos

El proyecto “Pueblos Pintorescos” se desarrolla en el departamento de Paraguarí e involucra a los distritos de Pirayú, Yaguarón, Paraguarí, Escobar, Sapucái y General Bernardino Caballero. Estos municipios manifestaron su interés en poner en valor y ofrecer sus atractivos turísticos, gastronómicos, culturales, históricos y naturales, además de posadas turísticas que forman parte del patrimonio local.

Yaguarón es considerado uno de los destinos culturales más importantes del departamento. Alberga el antiguo templo de San Buenaventura, esculturas inspiradas en mitos guaraníes y diversos museos que narran leyendas y hechos históricos.

En la cima del cerro Yaguarón se encuentra el Museo Yaguarú, que resguarda el acervo guaraní. También están el Museo Gaspar Rodríguez de Francia, el Museo de la Memoria, en homenaje a los héroes de la Guerra del Chaco (1932-1935), y el Museo Ramón Bogarín Ambulo.

Paraguarí. Capital del noveno departamento, es otro de los pueblos pintorescos que conserva importantes sitios históricos, como el Cerro Mba’ẽ, escenario de la batalla de Cerro Porteño. Cuenta con el Museo Histórico de la Artillería de Paraguarí y combina su riqueza histórica con paisajes serranos como el Cerro Santo Tomás, Cerro Hû, Cerro Perö y el Cristo Redentor, muy visitados por turistas.

Este distrito cuenta con proyectos atractivos como la bicisenda, cuya extensión hacia el lado de Pirayú, utilizando lo que alguna vez fueron las vías del tren, se encuentra en etapa de concreción. La iniciativa prevé la habilitación de más tramos y busca convertirse en uno de los espacios turísticos más largos de Sudamérica.

Pirayú. Ofrece la estación de tren más antigua del país, que conserva vestigios del movimiento ferroviario y una antigua locomotora. También alberga el Museo Campamento Cerro León y permite visitar a artesanas dedicadas al tejido del ñandutí.

Escobar y General Bernardino Caballero. Se destacan por sus antiguas estaciones ferroviarias, el balneario Itá Coty, piletas naturales y espacios habilitados para acampar, ideales para el descanso y la recreación.

Sapucái. Con casas coloniales, ferrocarriles antiguos restaurados y el Museo Vivo de la ex estación del tren, ofrece una experiencia que permite retroceder en el tiempo y comprender la importancia del ferrocarril en la vida social y económica del Paraguay. En este municipio también se puede visitar el Salto Inglés, declarado área silvestre protegida; es un sitio natural que invita a conocerlo.

Carapeguá. Este municipio brinda la oportunidad de conocer su variada producción artesanal, que incluye colchas, manteles y prendas de vestir, reflejo de la identidad y la vida cotidiana del pueblo. Para los amantes de la naturaleza, es posible realizar un recorrido por el sitio natural Mocito Isla, ubicado en la zona de amortiguamiento del Lago Ypoá, en la compañía Caapucumí.

El acceso se realiza mediante un trayecto de aproximadamente 850 metros por un canal de agua en medio de un extenso pirizal en cachiveo o canoa. Además, se puede escalar el Cerro Bogarín para disfrutar de vistas panorámicas.

Visita a áreas naturales protegidas

Los visitantes también pueden recorrer el Parque Nacional La Rosada y el Cerro San José, en Ybycuí, y el Monumento Natural Cerro Acahay.

Además, pueden disfrutar del Parque Nacional Lago Ypoá, en Quiindy, donde es posible recorrer senderos, saltos de agua, humedales, flora y fauna locales, ideales para desconectarse y compartir en familia.

San Roque González. Este municipio cuenta con un destino ideal para el turismo interno en familia o con amigos: el balneario ecológico Paso Carreta, ubicado en la compañía Mbocayaty, que ofrece un entorno natural propicio para el descanso y la recreación.

El cerro Acahay es un patrimonio natural. Entre las rocas corren cristalinas aguas y tiene una tupida vegetación rodea al lugar e invita a hacer senderismo. En la zona también cuentan con posadas turísticas.

Patrimonio histórico y naturaleza

Caapucú osee sitios históricos y naturales que invitan a conocer, como la Casa Oratorio Cabañas, el mirador Yaguareté Kua y la playa Punta Arena, que forman parte del atractivo que invita a visitar este distrito.