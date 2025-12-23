Vendedores de pirotecnia esperan tener buena venta

Para todos los gustos y bolsillos ofrecen pirotecnia para las noches de Navidad y Año Nuevo. Los vendedores se encuentran sobre la calle Ana Díaz, en la plaza La Amistad, como cada año.

Aseguran que cuentan con nuevos modelos de fuegos artificiales, como el misil de 380 tiros que tira luces de colores y el martillo de Thor, “lanza una especie de estrellita, por lo que se puede tener en la mano”, indica la vendedora.

Los mencionados artefactos cuestan entre G. 100.000 y G. 120.000, manifiesta.

También cuentan con los tradicionales como fosforito, estrellita, ajito, entre otros.

Riesgos para la salud y seguridad

Lesiones graves : los accidentes más comunes incluyen quemaduras severas, mutilaciones (especialmente en manos y dedos), pérdida de la visión y traumas auditivos. Incluso artefactos considerados “inofensivos”, como las estrellitas o bengalas, pueden causar daños corneales por chispas.

Poblaciones vulnerables : el 90% de los afectados suelen ser niños y adolescentes. Además, las explosiones afectan gravemente a personas con autismo debido a la hipersensibilidad auditiva y causan altos niveles de estrés en mascotas.

Impacto ambiental: la liberación de químicos como el perclorato contamina el aire y el agua, agravando enfermedades respiratorias y cardíacas.

Costos económicos y legales

Alto costo médico : el tratamiento de una lesión grave por pirotecnia, en Paraguay, puede costar entre G. 400 millones y G. 500 millones. Esto incluye hospitalizaciones prolongadas de hasta 20 días y procesos de rehabilitación de varios meses.

Responsabilidad legal: en Paraguay, la venta de pirotecnia a menores está prohibida por ley. Los padres de menores de edad accidentados pueden enfrentar consecuencias legales por falta de supervisión adecuada.

