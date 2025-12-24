Cómo acompañar a niños con autismo en esta Navidad

Desde el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), especialistas compartieron una serie de recomendaciones dirigidas a las familias para favorecer el bienestar de los niños durante estas celebraciones. Además, la previsional adhiere a la campaña nacional TEApy “Más luces, menos ruido”, que busca promover fiestas inclusivas, responsables y respetuosas con las personas con hipersensibilidad sensorial.

“El ruido, las luces fuertes y las reuniones numerosas pueden resultar abrumadoras y generar ansiedad o crisis sensoriales”, explicó el doctor José Medina, integrante del equipo de Neuropediatría Infantil del Departamento de Pediatría del IPS.

Señaló que la hipersensibilidad auditiva es una de las dificultades más frecuentes en niños con TEA, por lo que se recomienda evitar el uso de fuegos artificiales en el entorno familiar y buscar espacios tranquilos y seguros.

Recomendaciones para familias con niños con TEA durante las fiestas

Evitar ruidos intensos y fuegos artificiales: Petardos, bombas y fuegos artificiales pueden generar miedo, angustia y desregulación. El especialista recomendó evitarlos dentro del entorno familiar y buscar espacios tranquilos y seguros donde el niño pueda sentirse protegido. La campaña TEApy impulsa este cambio cultural hacia celebraciones con menos ruido. Cuidar las luces y los estímulos visuales: Las luces intermitentes o decoraciones muy brillantes pueden resultar sobrecargantes. Se aconseja reducir los estímulos visuales y permitir que el niño se retire a un espacio calmo cuando lo necesite, sin obligarlo a permanecer en actividades que le generen malestar. Mantener las rutinas en la medida de lo posible: Cambios fuertes en horarios, especialmente en el sueño, pueden afectar la conducta y el equilibrio emocional. “Respetar las rutinas de descanso es fundamental”, sostuvo Medina. Si habrá modificaciones en la agenda familiar, se recomienda anticiparlas con explicaciones simples, claras y progresivas. Cuidar la alimentación: En las fiestas suelen abundar azúcares y alimentos ultraprocesados, los cuales pueden incidir en el descanso y la conducta. Por ello, los especialistas sugieren mantener una dieta similar a la habitual y evitar excesos. Anticipar y acompañar: Explicar con anticipación qué ocurrirá durante la celebración, quiénes asistirán y cómo se desarrollarán las actividades puede disminuir la ansiedad. También se enfatiza la importancia de respetar los tiempos del niño y no forzar su participación si no se siente cómodo.

