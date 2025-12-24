El Ministerio de Salud insta a personas bajo tratamiento a no consumir clericó con alcohol

El tradicional clericó debe servirse sin alcohol para niños y personas bajo tratamiento con medicamentos, ya que esta bebida refrescante es una mezcla de frutas de estación y vino dulce, indican desde el Ministerio de Salud.

Es la bebida más popular en las fiestas de Fin de Año en Paraguay, y no debe ofrecerse a personas que se encuentran con enfermedades de base y tratamiento médico, recomiendan.

“Tampoco deben consumir los niños, ni en la variante que se prepara con sidra, bajo la creencia de que es una bebida inocua”, resaltan.

Bebida refrescante

Esta tradicional bebida es muy consumida en esta época del año debido a las altas temperaturas en Paraguay. Se sirve en un vaso con hielo y se toma con ayuda de una cuchara.

Se prepara con frutas como: naranja, piña, melón y otras frutas tropicales como uva, durazno y manzana, las cuales se dejan reposar por un tiempo breve con un poco de azúcar, para después mezclar con una bebida alcohólica: vino o sidra.

Precaución

El clericó y otras bebidas con alcohol están restringidas para personas que se encuentran bajo tratamiento con medicamentos y para aquellas que sufren enfermedades cardiovasculares.

Para quienes padecen afecciones cardiovasculares, la precaución dentro de este grupo debe ser extrema, puesto que la bebida con alcohol es tóxica para el músculo cardíaco y puede llevar a una miocardiopatía.

Erróneamente, se percibe a este tipo de bebida como más inocua, cuando en realidad no lo es.

Resaltan que esta creencia en ocasiones lleva a muchos padres a compartir con sus hijos bebidas azucaradas que contienen alcohol, como es el caso del clericó y los cócteles de durazno con sidra.

La ingesta de alcohol, por más mínima que sea, puede potenciar sus efectos en aquellas personas que consumen medicamentos, incapacitar para una correcta conducción e incluso intoxicar el músculo cardiaco de pacientes cardiovasculares.

Es importante prestar especial atención a las bebidas mezcladas con frutas y saborizantes, ya que, como son muy dulces, no se perciben sus efectos en un primer momento, y por ende, su consumo se realiza en mayor cantidad.

Cabe recordar que al cuerpo humano le lleva unas 72 horas eliminar el alcohol que ha ingresado al organismo, independientemente de los fármacos que se consuman para contrarrestar los síntomas de la resaca. Por más de que la persona no se sienta mareada, el tiempo de respuesta se retrasa, por lo cual ya está incapacitada para manejar.

En esta ocasión, se ofrece como opción una variante de esta bebida sin alcohol.

Clericó sin alcohol