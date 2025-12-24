Los encuentros más esperados: momentos de mucha emoción en el aeropuerto Silvio Pettirossi

El Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi es testigo de los abrazos más largos y las lágrimas más sinceras con la llegada de cada paraguayo que regresa a su tierra para visitar a sus familiares y pasar con ellos las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Poco antes de las 08:00 llegó el vuelo proveniente de Madrid, España, donde reside gran cantidad de paraguayos, que fueron recibidos con carteles, globos y la infaltable música paraguaya.

Los familiares que esperaban ansiosos coinciden en que la mayoría pidió para el desayuno chipa con cocido o con mbeju, por lo que los preparativos en las casas iniciaron muy temprano, para luego ir hasta el aeropuerto a recibirlos.

Uno de los grupos más grandes era de una familia que no veía a sus hermanas desde hace 17 años y este 2025 pudieron volver a la tierra que las vio nacer.

Muchos hijos esperaban a su madre y muchas madres volvieron a abrazar a sus hijos luego de años. La carga emocional para cada familia se pudo ver reflejada en los rostros cargados de lágrimas de alegría.

Para el menú de la Nochebuena preparan el pedido del familiar que llega del extranjero, en su mayoría: asado, chipa guasu y sopa paraguaya.

El recibimiento se volvió aún más emocionante con el acompañamiento de un arpista y la Banda de Músicos de la Policía Nacional, en la puerta misma del desembarque.