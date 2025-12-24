Escapada ideal durante las fiestas: dos puntos espectaculares en Amambay

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo, además del feriado que se aproxima, se constituyen en unos días perfectos para una escapada en familia, en pareja o entre amigos y hacer Turismo interno. Una opción ineludible es la mezcla de experiencias en contacto pleno con la naturaleza; en esta nota te contamos las bondades de dos sitios maravillosos: Cabaña Lago Tupí y Chacurrú Ecoturismo, que quedan entre 15 y 20 km de la ciudad de Pedro Juan Caballero y ofrecen alojamiento, esparcimiento y la posibilidad de disfrutar de momentos de gran aventura.

Las maravillas de Cabaña Lago Tupí

La Cabaña Lago Tupí está situada en el callejón Santa Rosa, distrito de Zanja Pytã, a 15 km de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay. Entre sus propuestas, ofrece alojamiento en cabañas o en tráilers, una casa rodante y un espacio para acampar; los precios en ese rubro varían entre G.150.000 y G. 375.000 por persona. Cuenta además con opciones de aventura y recreación como el acceso al lago y la cascada, además de arborismo y recorrido en cuatriciclos por el predio del establecimiento; esta serie de experiencias que se pueden hacer en horario de 09:00 a 21:00 horas tiene un costo desde G.15.000 para niños y G.30.000 para adultos, según los responsables del lugar.

Un paraíso llamado Chacurrú

El complejo turístico denominado Chacurrú Ecoturismo es otro gran aporte del Departamento de Amambay en materia de atractivo. Está situado a 15 km de la ciudad de Pedro Juan Caballero; el establecimiento ofrece servicios de alojamiento, un espacio de esparcimiento y un circuito de arborismo cargado de adrenalina al cruzar seis puentes colgantes, una tirolesa de 150 metros y rappel con 30 metros de altura. El predio también cuenta con un lugar para acampar y una piscina forma parte del área de recreación para los visitantes.

El alojamiento cuesta G. 150.000 con desayuno incluido, mismo costo tiene el circuito de arborismo mientras que para usufructuar la zona de camping se paga la suma de G 80.000; si la idea es solamente visitar para conocer las fantásticas caídas de agua y disfrutar de la piscina, la entrada es de G. 50.000 por persona, según informaron los responsables del establecimiento.

Sin dudas, Chacurrú también se posiciona como uno de los grandes atractivos en materia de turismo interno en nuestro país.