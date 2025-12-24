Fiscalía activa protocolo de búsqueda por mujer y tres hijos desaparecidos en Caacupé

Se trata de Cecia Cabrera, del barrio San Miguel de Caacupé. Según informaron las autoridades, la mujer desapareció el 21 de diciembre con sus tres hijos menores. Hasta la fecha no se ha logrado localizarlos.

Ante la situación se desplegaron operativos de búsqueda en distintos sectores de Caacupé, incluyendo zonas urbanas y rurales, con el objetivo de dar con el paradero de la familia.

La Fiscalía indicó que se prioriza la seguridad de los menores y la rapidez de las acciones, considerando la gravedad de la situación.

Este caso se suma a una serie de desapariciones que se han registrado en la región durante este año, generando preocupación en la comunidad y entre las autoridades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Diversos reportes indican que varias personas, incluyendo menores, permanecen desaparecidas, lo que ha motivado la intensificación de protocolos de búsqueda y prevención por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caacupé: preocupan aumento de robos y casos de violencia familiar

Instan a colaborar con información

Familiares y vecinos de la mujer desaparecida expresaron su angustia y preocupación, mientras las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a localizar a la familia.

Las fuerzas de seguridad mantienen un operativo activo y coordinado, y la Fiscalía aseguró que continuará con todas las diligencias necesarias hasta dar con la mujer y sus hijos.

La comunidad de Caacupé hace un llamado a la solidaridad y a la colaboración ciudadana para que este caso, al igual que otros ocurridos durante el año, pueda resolverse con éxito y garantizar la seguridad de los involucrados.

Lea más: Cordillera registra 40 casos de abuso sexual infantil en lo que va del 2025