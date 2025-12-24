Masivo movimiento en la Estación de Buses de Asunción por los viajes de Navidad

En la antesala de la Navidad, la Estación de Buses de Asunción (EBA) vivió jornadas de intensa actividad, con miles de personas emprendiendo viaje hacia el interior del país y también al exterior, principalmente para el tradicional reencuentro familiar.

Según datos oficiales de la EBA, solo el martes 23 de diciembre, entre las 00:00 y las 23:59, 31.955 pasajeros partieron desde la terminal capitalina rumbo a distintos destinos. La cifra confirma el alto movimiento característico de esta época del año, cuando familias enteras se trasladan para compartir la mesa navideña, una de las costumbres más arraigadas en Paraguay.

Alta afluencia y operativos especiales

La directora de la Estación de Buses de Asunción, Lourdes Ucedo, señaló que la afluencia fue constante durante toda la jornada.

“Según nuestro corte de las 18:00, son unas 23.000 personas que ya pasaron por la estación desde las 00:00 hasta esa hora”, explicó.

Indicó además que el movimiento se extendió hasta la madrugada y que el flujo continuaría hasta el mediodía del miércoles. “Esto podía extenderse hasta las dos o tres de la mañana”, afirmó.

Ucedo destacó igualmente el trabajo coordinado de varias instituciones para garantizar un operativo ordenado. “Están trabajando de manera conjunta la Dinatran, la Policía Nacional, el Ministerio de la Niñez, todos apoyando para que todo se desarrolle con normalidad”, remarcó.

Viajes por reencuentro familiar

Entre los pasajeros, el denominador común fue el reencuentro con familiares tras meses de ausencia. Una viajera comentó que se dirigía a Liberación para pasar la Navidad luego de un año sin ver a sus seres queridos. “La familia está esperando. Voy a quedarme una semana y después hay que volver a trabajar”, relató.

Otro pasajero señaló que viajaba a Santa Rosa tras seis meses, mientras que una joven que partía hacia Ciudad del Este indicó que aprovecharía las fiestas para visitar a su madre. “Después de seis meses vuelvo a casa. Para Año Nuevo ya regreso por cuestiones laborales”, explicó, destacando además que los precios de los pasajes se mantuvieron sin variaciones.

Liberación de itinerarios

Desde la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) informaron que, de cara al regreso de los viajeros, volverán a liberar los itinerarios desde el lunes 29 de diciembre a partir de las 12:00, medida que se extenderá hasta el viernes 2 de enero a las 23:59.