Más de 12.000 personas ya pasaron por la Estación de Buses de Asunción

Hasta el mediodía de hoy pasaron 12.385 personas por la EBA, según confirmó Lourdes Ucedo, directora de la institución. El horario de los buses ya fue liberado hasta la medianoche del 26 de diciembre, por lo que los buses pueden salir en el horario en el que los choferes lo consideren.

Tan solo el lunes ya pasaron más de 28.000 personas por la EBA y se espera que se supere fácilmente la cantidad de personas que pasaron por el lugar ya el año pasado.

Según destacó la directora, todo se está haciendo con normalidad y hasta el momento no registraron ningún tipo de denuncia, ni nada fuera de lo normal.

“La gente está llegando de forma tranquila. Creo que la lluvia también apacigua un poquito. Entonces, eso hace también que el calor no sofoque tanto. Por sobre todas las cosas, tener ya pasaje en mano para que sea más práctico y para más comodidad también de los compañeros o de las personas que están pasando por aquí”, refirió.

Paraguayos viajan del exterior para el interior

Varias personas que estaban en la EBA aguardaban buses para ir al interior del país, luego de varias horas de viaje desde el exterior, ya que aprovechan estas fechas para visitar a familias y familiares.

Así es el caso de Erika Caballero, quien llegó de Argentina para ir a visitar a su familia en Campo 9 por cuatro días.

También María Estrella, quien acompañada de su hija, vacacionará un mes en el país y visitará a su familia en San Pedro,

Elisabeth aguardaba un bus de la empresa La Santaniana, con rumbo a Pedro Juan Caballero, de donde cruzaría a Ponta Pora, donde le aguarda su hija para pasar estas fiestas.