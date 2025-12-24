Okaragua Rembiapo organiza la tradicional feria por las fiestas de Navidad y fin de año

La segunda feria, que incluye el programa, se prevé realizar este sábado 27 y la tercera, el próximo miércoles 31 de diciembre. El evento comercial ofrece a los clientes todo tipo de productos extraídos de las fincas agrícolas, que incluyen especialmente ingredientes que se utilizan para la preparación de alimentos para compartir con la familia durante la celebración de ambos acontecimientos.

En lo que corresponde a la distribución de las mercaderías en este primer día, la presidenta de la asociación de productores feriantes, Aida Villalba, señaló que efectivamente comenzaron muy bien con la venta y que incluso algunos productores terminaron bastante rápido, principalmente las gallinas caseras, carne de chancho, carne de oveja, huevos caseros, choclos y las frutas para el clericó.

La trabajadora y dirigente de la organización aseveró, por otro lado, que no pueden quejarse del resultado obtenido esta mañana, con la participación de unos 30 expositores representantes de los diferentes grupos que integran el gremio de Okaragua Rembiapo, que hace 32 años se dedica a este trabajo mediante el esfuerzo de todos los asociados y que está conformado en su mayoría por mujeres.

Excelente venta de los productos

Agregó que los participantes de la feria se sienten conformes con el resultado de la venta realizada en sus respectivos stands, distribuidos dentro y fuera de las instalaciones del gremio de los trabajadores, que se encuentran ubicadas en su local propio del barrio Monte Alto de esta ciudad, refirió Villalba.

“Estamos sumamente satisfechos por la venta lograda en este primer día de nuestra feria tradicional que hacemos en esta época del año. También queremos invitar a nuestros clientes para que nos acompañen nuevamente este sábado 27 y el próximo miércoles 31, donde, como de costumbre, vamos a ofrecer toda clase de productos frescos del campo, incluidos los productos cárnicos de animales menores, como la carne de chancho, oveja, cabra, aves de corral y muchos complementos utilizados por las familias para los festejos de la Navidad y del Año Nuevo”, subrayó la representante de la asociación.

Apoyo institucional

La Asociación Okaragua Rembiapo de Santaní cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Extensión Agraria (Deag), encabezada por el gerente regional, Óscar López, y la Agencia Local de Asistencia Técnica (ALAT), a cargo del Ing. Agr. Miguel Rivas.