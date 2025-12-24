Villa Florida: Caminera instala cámara para sancionar a conductores infractores

En la torre de comunicaciones que se encuentra en el destacamento de la Patrulla Caminera ubicada en la cabecera del puente de la ciudad de Villa Florida, Misiones, fue instalada una cámara de alta resolución para el monitoreo del tránsito vehicular sobre la ruta Py 01.

El inspector superior de la Caminera Deidamio Barrios mencionó que “la instalación de cámaras fijas y móviles para el control del tránsito no se limita a este departamento, sino que se extiende a otras regiones del país. En Villa Florida, se instaló una cámara fija de alta definición, con un alcance de entre 400 y 600 metros, ubicada en una antena estratégica. El sistema forma parte de un plan piloto dentro del Plan Verano, ante el aumento de accidentes de tránsito, con el objetivo de supervisar adelantamientos indebidos y otras infracciones”.

Barrios recordó que en ambas márgenes del puente que une Villa Florida, con Caapucú, existe doble franja amarilla continua, señal que indica la prohibición de adelantamientos. Sin embargo, muchos conductores no respetan esta norma, poniendo en riesgo sus vidas y la de terceros.

La cámara ya se encuentra operativa las 24 horas y permitirá aplicar sanciones a los conductores que incumplan el reglamento. Finalmente, reiteraron la recomendación de conducir con responsabilidad, respetar las señales viales, evitar el consumo de alcohol al volante, utilizar cinturón de seguridad y cumplir con las normas de protección para menores.

