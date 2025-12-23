Villa Florida espera masiva afluencia de turistas en Navidad y el fin de semana

La comunidad de Villa Florida, en el departamento de Misiones, se prepara para recibir a miles de turistas que, año tras año, eligen este destino como su lugar preferido para disfrutar en la Navidad y de las vacaciones a la hora de hacer turismo interno.

Esta ciudad ofrece la playa Camping Paraiso, ubicada a orillas del río Tebicuary.

En el sitio hay una zona de camping y un sector de parrilladas. Además, cuenta con servicios básicos de electricidad y agua potable, una amplia playa de arenas blancas y un sector arbolado con frondosa vegetación que brinda excelente sombra para pasar el día.

Además, el lugar está totalmente resguardado para el confort de los turistas, ya que cuenta con servicio de guardacostas, seguridad de la Policía Nacional y apoyo de la Prefectura Naval. La playa se encuentra a dos kilómetros del casco urbano totalmente señalizado y fácil de llegar.

Para disfrutar de los hermosos atardeceres, los visitantes pueden recorrer la costanera, que cuenta con un muelle y un mirador con una Cruz de Cristo de 31,20 metros de altura, a la vera del río Tebicuary. Allí, los turistas pueden descansar y sacarse fotos, ya que el lugar está completamente adornado e iluminado por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

También cuenta con otro lugar turístico ideal para disfrutar en familia o con grupos de amigos, que es Centu Cué. Este sitio tiene una amplia zona para acampar al aire libre y a orillas del río Tebicuary. Pero, si acampar no es lo tuyo, también dispone de zonas con cabañas aptas para hasta cinco personas.

En el lugar hay una zona pesquera para los amantes de este deporte, que está habilitada al 100%. Para más información, pueden comunicarse al celular 0981 448 344 con María Selva Corrales, el lugar está ubicado a 7 kilómetros del casco urbano con fácil acceso.

En este sentido, los comerciantes y hoteleros indicaron que están aguardando la mayor cantidad posible de turistas que, como cada año, eligen esta ciudad para disfrutar sus vacaciones.

La ciudad de Villa Florida, Misiones, se encuentra sobre la ruta PY01, Mariscal Francisco Solano López, a 161 kilómetros al sur de Asunción. Para más información, pueden comunicarse con la oficina regional de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) al teléfono 083 240-209, con Jonatan Ortiz, de lunes a domingo, de 07:00 a 19:00.