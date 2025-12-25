El primer bebé de Navidad en IPS

En el Servicio de Obstetricia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), se registró el primer nacimiento de la Navidad, en un procedimiento realizado con éxito.

La madre, Maribel Ledezma, ingresó con un diagnóstico de embarazo de 35,1 semanas, con antecedente de cesárea anterior y placenta previa oclusiva total.

Durante la evaluación en sala se constató una hemorragia profusa, por lo que fue trasladada de manera inmediata al quirófano, indica el informe de la Previsional.

“A las 00:45, mediante una cesárea de urgencia, se produjo el nacimiento de un recién nacido masculino, con un peso de 2.394 gramos, 35 semanas de gestación y un Apgar de 8/9, evolucionando favorablemente”, detalla.

Asimismo, desde las 00:00 hasta la mañana de este 25 de diciembre, el Servicio de Obstetricia del Hospital Central ya registró seis nacimientos, de los cuales cuatro fueron partos normales y dos por cesárea.

“Estos nacimientos marcan un momento especial en esta fecha significativa y refleja el compromiso permanente del personal de salud del IPS”, finaliza el informe.