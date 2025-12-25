Intensas lluvias afectaron actividades en Pilar y se registró un accidente de tránsito

La abundante caída de agua frustró los planes de numerosas familias que tenían previsto visitar la playa municipal y sitios históricos de Pilar, ya que varios caminos se encuentran en malas condiciones. Según la Dirección de Meteorología, persiste la probabilidad de chaparrones en la zona durante las próximas horas.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2025/12/23/mas-de-300-personas-cruzan-a-diario-por-el-puerto-de-pilar-para-pasar-las-fiestas-de-fin-de-ano-en-paraguay/

Tras la lluvia, se mantiene un ambiente de calor húmedo, generando sensación térmica elevada y episodios de sofocación en algunas personas.

En este contexto, durante el amanecer de la Navidad se produjo un accidente de tránsito sobre la ruta PY 19, a la altura del kilómetro 36, en jurisdicción de la Subcomisaría 4ª San Antonio Camba Cuá, en el acceso sur al puente Tebicuary.

El percance involucró a un automóvil Kia Sonet, color blanco, al mando de Juan David Gómez Román, de 19 años, quien iba acompañado de Kevin Enrique Snaed Panes. Ambos sufrieron lesiones leves y fueron auxiliados por la madre del conductor, siendo trasladados hasta el Hospital Regional de Pilar, donde permanecen internados en observación, fuera de peligro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el relato del conductor, una motocicleta se le cruzó de manera repentina, lo que lo obligó a realizar una maniobra evasiva, perdiendo el control del vehículo e impactando contra la baranda de seguridad del puente, para luego volcar. El rodado quedó con daños materiales de consideración.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, quien dispuso la entrega del vehículo a su propietario, previa verificación de la documentación correspondiente.