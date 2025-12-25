Nacionales
25 de diciembre de 2025 - 12:59

Salud Pública dice que atendió al 59% de la población este 2025

Atención en el Hospital de Barrio Obrero.
Atención en el Hospital de Barrio Obrero. FERNANDO ROMERO 25-11-25 LOCALES

El Ministerio de Salud informó que 3.789.308 personas ya accedieron a servicios públicos en lo que va del año 2025. En ese sentido, los registros oficiales muestran un crecimiento del 42% en atenciones entre 2023 y 2025.

Por ABC Color

El Ministerio de Salud Pública informó que, en lo que va del año, ya fueron atendidas 3.789.308 personas en el sistema público de salud, lo que representa el 59% de la población estimada para 2025, según datos oficiales.

El informe fue elaborado a partir de registros de la Dirección General de Información Estratégica en Salud (DIGIES), que muestran un crecimiento en la demanda de servicios sanitarios en todo el país.

Salud reporta incremento del 42% en atención desde el 2021

De acuerdo con los datos comparativos, entre agosto de 2023 y julio de 2025 se registraron 34.671.887 atenciones y consultas en establecimientos dependientes del Ministerio de Salud.

Esta cifra representa un incremento del 42% en relación con el período anterior, comprendido entre agosto de 2021 y julio de 2023, cuando se contabilizaron 24.446.726 atenciones.

Desde la cartera sanitaria señalaron que el aumento refleja una mayor utilización de los servicios públicos, tanto en consultas médicas como en controles, diagnósticos y distintas prestaciones de salud.

El aumento de atenciones se registró en todas las regiones sanitarias del país, que va del 26% al 69%.

Las regiones con mayor número de atenciones coinciden con las de mayor densidad poblacional. El departamento Central concentra el 27% del total de las atenciones, con más de 9 millones de consultas registradas. Posteriormente, la Capital, que representa el 11%. El resto de las regiones acumula porcentajes menores, pero con incrementos sostenidos.

El Ministerio aclaró que las cifras del año en curso aún son provisorias, ya que el proceso de carga y validación de datos no ha concluido. No obstante, los registros permiten analizar el comportamiento de la demanda y planificar recursos humanos, insumos y servicios de manera más eficiente.

Con estos números, el Gobierno sostiene que se consolida el alcance del sistema público de salud, que cuenta con más de 1.000 servicios distribuidos en todo el territorio nacional.