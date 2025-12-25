Puerto Barranquerita: familias pasaron la Nochebuena y Navidad en la oscuridad

Los pobladores vienen reclamando desde hace varios años el cambio del trayecto del tendido eléctrico, con el propósito de evitar los constantes cortes del servicio que se producen a consecuencia de las averías que se generan a lo largo del itinerario, principalmente en la época de la crecida del cauce del río Jejuí, cuya línea pasa sobre el mismo.

Al respecto, los lugareños indicaron que hasta este momento no se repuso el servicio, atendiendo que la parte afectada está en un lugar de difícil acceso, lo que dificulta bastante realizar algún tipo de trabajo en el área para levantar la columna que se encuentra derrumbada, provocada por la subida del caudal del agua, indicaron.

Uno de los habitantes del lugar, Julio Armoa, expresó que es una lástima que a esta altura del tiempo los usuarios tengan que seguir sufriendo la ineficiencia de la institución estatal, considerada como una de las más necesarias para la gente que depende del servicio, pero que falta mejorar su infraestructura para poder brindar seguridad a sus clientes, enfatizó.

Celebración en la oscuridad

En lo que concierne a la forma en que celebraron el doble acontecimiento, Nochebuena y Navidad, el lugareño manifestó que las familias asentadas en esta comunidad pasaron la noche en la oscuridad, sin poder compartir como estaban acostumbradas, y todo por culpa del corte de la energía eléctrica que dejó a oscuras a toda la población, agregó.

Cambiar el trayecto del tendido

Por su parte, otro de los pobladores de Barranquerita, Osvaldo Ferreira, comentó que, a raíz de los reiterados problemas relacionados con los cortes de energía y que perjudican a todos los moradores de este poblado, se está gestionando con los responsables de la ANDE, especialmente con el jefe regional de la institución, ing. César Oviedo, el cambio del trayecto del tendido eléctrico, llevándolo por la colonia Volendam hasta unirlo con la línea del establecimiento ganadero Tajy Karê, que actualmente se abastece del tendido de Puerto Barranquerita, refirió.

En ese sentido, anunció que, mediante los administradores de la colonia Volendam y los demás dueños de los establecimientos, ya se dieron las autorizaciones correspondientes para que los trabajos puedan comenzar, pero que todo depende de las autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), recalcó Ferreira.

Según datos que manejan los afectados, la reposición del servicio se estaría realizando recién mañana.

Asimismo, tratamos de contactar vía teléfono móvil con el jefe regional de la Ande, pero el funcionario no respondió a nuestra llamada.