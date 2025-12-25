Resaca navideña: recomiendan tereré para refrescar el organismo

Preparar el tereré en la mañana de Navidad es una tradición en nuestro país, ya que se busca refrescar el organismo y pasar lo más rápido posible el mal estar luego del “karu vai” de Nochebuena, donde la ingesta de comidas y bebidas suele ser en abundancia.

Javier Torres, del Tereré Literario, comenta que el tereré “jorador” es una variante del tradicional y que está pensado, específicamente, para aliviar la resaca y recuperar el cuerpo tras excesos de comida y alcohol.

“Su nombre proviene del guaraní y se refiere a una mezcla de hierbas destinadas a la desintoxicación”, enfatiza.

Dependiendo de qué necesite el cuerpo se recomienda las hierbas medicinales, comenta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Camilo y Evaluna, ¡encantados con el tereré y el mbeju!

Tereré para el estómago, “para el karu vai”, debe llevar burrito y ajenjo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si lo que se busca es el tereré refrescante, “para el py’a raku”, se mezcla: perdudilla blanca, Kapi’i kati y batatilla.

Un tereré diurético se compone por yuyos como: raíz de coco, zarzaparrilla y cola de caballo.

Muchos también buscan algo más tranquilizante. En este caso, se utiliza: menta, burrito y cedrón Paraguay.

También recomienda el té de jaguarete ka’a, en caso de que el estómago haya amanecido con dolor.