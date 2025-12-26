Detienen a sospechoso y recuperan parte del dinero tras hurto agravado en autoservicio

El hecho inicial fue denunciado ante la mencionada dependencia policial por Nicolás Miguel Vera Attis, (45) quien manifestó que el 25 de diciembre, alrededor de las 18:30 horas, dos personas desconocidas violentaron la puerta trasera del autoservicio “La Tranquera”, ubicado sobre la calle Sargento Azzarini casi avenida Mariscal López, sustrayendo una bolsa que contenía G. 2.000.000 en monedas y G. 1.000.000 en billetes de G. 2.000, totalizando G. 3.000.000.

El denunciante señaló además que el local cuenta con sistema de circuito cerrado (CCTV), cuyas imágenes permitieron observar a uno de los presuntos autores actuando con el rostro descubierto, material que fue clave para el avance de la investigación.

En prosecución a las diligencias investigativas, en la mañana de hoy, alrededor de las 10:00 horas, efectivos policiales realizaron verificaciones en hoteles y hospedajes de la zona, constituyéndose en el Hospedaje Cabañas, ubicado sobre avenida Antequera y Alberdi, barrio Loma Clavel.

En el lugar, la propietaria manifestó que contaba con dos personas hospedadas, señalando que una de ellas presentaba actitud sospechosa, ya que en el basurero del establecimiento había encontrado un abrigo que coincidiría con el utilizado por el supuesto autor, conforme a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Ante esta situación, y con autorización expresa de la propietaria, personal policial procedió a la verificación de una de las habitaciones, encontrándose debajo de la cama un bolsón de color negro, marca Nike, que contenía una bandolera de cuero, marca Fashion, de color marrón, en cuyo interior se hallaron monedas de distintas denominaciones. Asimismo, debajo de la almohada se encontraron dos fajos de billetes de la denominación de G. 2.000.

Tras el hallazgo, se procedió a la aprehensión del sospechoso, identificado como Ricardo Javier Rivarola Galeano, de nacionalidad paraguaya (32), jornalero, con domicilio en la ciudad de San Juan Bautista, departamento de Misiones, quien fue trasladado junto con las evidencias hasta la sede policial para el procedimiento de rigor.

Ya en la Comisaría, se realizó el conteo del dinero recuperado, arrojando como resultado G. 560.000 en monedas de G. 500, G. 657.000 en monedas de G. 1.000 y G. 400.000 en billetes de G. 2.000, totalizando la suma de G. 1.617.500, monto que fue incautado como evidencia.

Del procedimiento se dio inmediato aviso al agente fiscal de la Unidad Penal, Víctor Encina, quien dispuso la remisión de las evidencias al Ministerio Público, así como la detención del aprehendido.

El mismo fue informado de sus derechos constitucionales, conforme al artículo 12 de la Constitución Nacional, y posteriormente trasladado hasta la sede del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Dirección de Policía de Ñeembucú, donde permanece recluido en libre comunicación y a disposición de la Justicia, previa inspección médica.