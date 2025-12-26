Susto en la Ruta 2: madre e hija resultaron con lesiones leves tras accidente

El percance vial se registró a las 15:30 sobre la Ruta PY02, en el kilómetro 48,5 específicamente en la zona conocida como compañía Jhugua Jhu, jurisdicción de Pedrozo del distrito de Ypacaraí.

El vehículo involucrado fue un automóvil de la marca Toyota, modelo Allion, de color plateado, con chapa BPG 062. Al mando del rodado se encontraba Ana Mercedes Sánchez Báez, de 40 años de edad, quien viajaba acompañada por su hija, Yamila Lizeth Mereles Sánchez, de 13 años.

De acuerdo con los datos preliminares, por causas que aún se encuentran bajo investigación, la conductora habría perdido el control del vehículo, produciéndose el accidente. Como consecuencia del impacto, ambas ocupantes sufrieron lesiones de carácter leve y recibieron asistencia en el lugar por parte de los servicios correspondientes.

Daños materiales

El siniestro también provocó daños materiales en el automóvil, mientras que el tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado, aunque posteriormente fue normalizado. No se reportaron otros vehículos involucrados ni víctimas de mayor gravedad.

Las autoridades continúan con las averiguaciones para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente, al tiempo de recomendar a los conductores extremar las medidas de precaución al circular por la Ruta PY02, especialmente en horarios de alta circulación.