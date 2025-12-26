Zona sur de San Pedro: cinco fallecidos en accidentes de tránsito en Navidad

Uno de los hechos se produjo aproximadamente a las 20:30 sobre la calle 10 de Junio de Capiibary, donde murieron dos niñas: una de 10 años, Celia Guadalupe Samaniego Jara, y otra de 4 años, Emilia Beatriz Sanabria. Según el reporte, ambas viajaban a bordo de una motocicleta conducida por la joven Juliana Luján Jara, quien sufrió lesiones de consideración y fue trasladada a un centro asistencial.

El suceso se registró a raíz del choque frontal de una motocicleta de la marca Star, modelo Dax 110, color negro, y un automóvil de la marca Toyota Platz, que en el momento del accidente estaba al mando de Eleno Rolón Giménez, de 36 años. Los rodados involucrados en el suceso quedaron con daños materiales, mientras que el chofer de la Toyota quedó recluido en la Comisaría 17ª de Capiibary, por disposición de la agente fiscal Lilian Ruiz.

El otro episodio se produjo en la jurisdicción de la Comisaría 4ª de Gral. Aquino, presumiblemente a las 23:30, en la vía pública, sobre la Avda. Angostura esquina Tacuary de esta ciudad, donde estuvieron involucrados un automóvil Toyota, modelo Auris, color gris, año 2009, chapa N° AADE 495, guiado por Santiago Sánchez, de 25 años, domiciliado en esta localidad, quien salió ileso y fue aprehendido, y una motocicleta de la marca Taiga, modelo TL 125, año 2024, color rojo, guiada por Richar Sebastián Rodríguez (26), víctima fatal.

Otros dos hechos de accidentes se produjeron en el área de cobertura de la Comisaría 8ª de San Estanislao. Uno de ellos habría ocurrido a las 19:30, sobre la calle 1000 Bertoni de esa jurisdicción. La víctima fue identificada como Juan Pereira, quien, según las evidencias recabadas del lugar del suceso, aparentemente cayó de la motocicleta en la que se dirigía hacia su domicilio particular, ubicado en el mismo sector.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Accidente de transito involucra a tres vehículos en el puente Tapiracuai

Otro choque

El otro suceso ocurrió en el lugar conocido como Cruce Tacuara, aproximadamente a las 21:30, sobre la ruta departamental D 033, km 1, a unos 300 metros del cruce camino a San Estanislao, donde estuvieron involucrados un vehículo de la marca Nissan, modelo Caravan, color azul, tipo minibús, año 1990, chapa N° AXP 639, guiado por Nelson Peralta, de 43 años, quien estaba acompañado por su madre, Benita Rosas viuda de Peralta, paraguaya, de 61 años, ambos domiciliados en la calle 20 de esta localidad, quienes sufrieron lesiones y fueron auxiliados y llevados hasta el Hospital Distrital de San Estanislao.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El segundo vehículo es una Toyota, modelo Gran Vía, tipo Station Wagon, color perla dorado, chapa N° NHEY 341, guiado por Milciades Guillermo Patiño de Colleville, de 30 años, víctima fatal, con domicilio en San Estanislao.