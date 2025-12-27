Estación de Buses de Asunción: el 23 fue el día que más personas pasaron por la terminal terrestre

La cantidad de personas que salió de la Estación de Buses de Asunción (EBA) aumentó desde el lunes 22; sin embargo, el día que marcó el récord fue el martes 23, víspera de Nochebuena, con 30.000 viajeros con destino al interior del país, en su mayoría.

Federico López, jefe de operaciones de la EBA, precisó que el pasado fin de semana se vio un considerable aumento de pasajeros, que se afianzó el lunes y el martes llegó a 30.000 personas.

El miércoles 24, la cantidad de viajeros se redujo a 22.000 y el jueves 25 de diciembre pasaron por la EBA otras 6.000 personas.

El feriado del 26 fue propicio para que nuevamente aumente la cantidad de viajeros, cuyo registro señala que fueron 25.000, aproximadamente.

“Durante la semana tuvimos aproximadamente 110.000 personas que pasaron por la estación, de lo que sería el lunes hasta la fecha hoy”, especificó.

Agregó que teniendo en cuenta las estadísticas del año pasado, se preparan para recibir a muchas más personas en la víspera de la Noche Vieja.

En cuanto al operativo retorno, indica que no se da de manera masiva, ya que las personas que fueron al interior del país retornan en diferentes fechas.