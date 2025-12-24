¿Viajás al interior por Navidad? Esto pide la Dinatran

La Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán) reforzó los controles en la Estación de Buses de Asunción y en distintos puntos del país ante el aumento del flujo de pasajeros por la celebración de Navidad y Año Nuevo.

Jacinto Cáceres, jefe de Gabinete de la institución, reconoció que en esta temporada alta demanda, muchos pasajeros prefieren llegar a destino, incluso aceptando precios elevados.

Cáceres explicó que la fiscalización se realiza de manera permanente en la Estación de Buses de Asunción, donde inspectores de la Dinatran verifican la documentación de los vehículos, el estado de fabricación, la póliza de seguros y, principalmente, que no existan abusos en el cobro del pasaje.

Indicó que, en fechas normales, algunas empresas incluso cobran por debajo de la tarifa establecida debido a la competencia. Sin embargo, durante los feriados, cuando la demanda crece, los precios se ajustan a la tarifa oficial fijada en el Decreto 876.

Pasajeros ya se acostumbran a denunciar, dice

El jefe de Gabinete aclaró que, en algunos casos, los pasajeros suben a unidades de mayor categoría, con aire acondicionado y asientos reclinables, lo que incide en el precio final del pasaje. En estas situaciones, los fiscalizadores orientan a los usuarios y confirman si el monto pagado corresponde al tipo de servicio recibido.

Señaló además que dentro de la Estación de Buses es poco frecuente detectar vehículos sin permisos, debido a la rigurosidad de los controles. No obstante, fuera del predio también se realizan fiscalizaciones en más de 16 puestos de control distribuidos a lo largo de las rutas nacionales, donde se aplican sanciones si se encuentran irregularidades.

Cómo denunciar

Cáceres instó a los pasajeros a perder el temor y denunciar cualquier intento de abuso, ya sea por sobreprecio o por exceso de pasajeros en las unidades.

Para ello, la Dinatran tiene habilitado el número de WhatsApp 0962 352 235, además de sus canales oficiales en redes sociales y la posibilidad de realizar reclamos directamente ante los fiscalizadores en la Estación de Buses y en los puestos de control.

“Es importante que la gente consulte y denuncie. Hoy los pasajeros están más informados y eso ayuda a que los controles sean más efectivos”, afirmó.