Mañana se prevé la tradicional fiesta del Tuju en Nueva Londres

El evento iniciará a las 14:00 horas de mañana domingo en el predio del ruedo central de la ciudad y contará con la presencia de reconocidos animadores y bandas musicales de la región para animar la jornada. El precio de las entradas será de G. 20.000 y, como cada año, se espera una participación multitudinaria de personas de todas las edades. En esta edición se aguarda la presencia de más de 1.000 personas para bailar, embarrarse y disfrutar libremente del barro, que normalmente es generado gracias a las potentes aguas de los bomberos voluntarios de la ciudad vecina de Coronel Oviedo.

El intendente de esta localidad, Manolo Solís (PLRA), comentó que la fiesta del Tuju es una celebración tradicional del país y cada año recibe a personas de diferentes puntos del territorio nacional.

Incluso, señaló que también llegan visitantes extranjeros interesados en observar cómo se baila en el barro. Agregó que el evento es organizado por una comisión social, mientras que la Municipalidad colabora con la adecuación de las condiciones necesarias para que todo se desarrolle como una verdadera fiesta popular.

La tradicional fiesta del Tuju nació hace 55 años, cuando un grupo de amigos se reunió en la plaza La Paz de este distrito y, entre bromas y juegos, derramaron cerveza en el suelo, formándose barro. En ese contexto, los participantes se tiraron al suelo y se embarraron.

El hecho se convirtió en una costumbre y, con el paso del tiempo, cada vez más personas se sumaron al juego hasta transformarlo en una auténtica fiesta del Tuju.