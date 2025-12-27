“Menos bla y más corazón”: feria de Corazones Abiertos inicia mañana

La tradicional feria solidaria de Corazones Abiertos iniciará mañana en el Colegio Luis Alberto de Herrera de Asunción -Sucre y Denis Roa- y como año tras año, se espera una inmensa cantidad de productos que podrán ser adquiridos por la ciudadanía.

Ya sean muebles, antigüedades, electrodomésticos, libros, o artículos electrónicos en general, todo será ofertado precios bajos con fines solidarios y posteriormente, lo recaudado será donado.

Mañana desde las 09:00 hasta las 16:00 se habilitará la feria que se extenderá hasta el martes 30 de diciembre. Asimismo, la iniciativa tiene como objetivo principal ayudar a hogares de niños y adultos mayores, mediante la reutilización y venta solidaria.

“¡Encontrarás de todo a precios realmente bajísimos!“, prometen los organizadores.

