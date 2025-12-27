Nacionales
27 de diciembre de 2025 - 12:35

“Menos bla y más corazón”: feria de Corazones Abiertos inicia mañana

Luego de una intensa campaña de donación, mañana iniciará la gran feria de “Corazones Abiertos”, que año tras año reúne una importante cantidad de personas. ¿Dónde y hasta cuándo? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

La tradicional feria solidaria de Corazones Abiertos iniciará mañana en el Colegio Luis Alberto de Herrera de Asunción -Sucre y Denis Roa- y como año tras año, se espera una inmensa cantidad de productos que podrán ser adquiridos por la ciudadanía.

Ya sean muebles, antigüedades, electrodomésticos, libros, o artículos electrónicos en general, todo será ofertado precios bajos con fines solidarios y posteriormente, lo recaudado será donado.

Mañana desde las 09:00 hasta las 16:00 se habilitará la feria que se extenderá hasta el martes 30 de diciembre. Asimismo, la iniciativa tiene como objetivo principal ayudar a hogares de niños y adultos mayores, mediante la reutilización y venta solidaria.

Imagen ilustrativa: una feria de Corazones Abiertos.
Imagen ilustrativa: una feria de Corazones Abiertos.

“¡Encontrarás de todo a precios realmente bajísimos!“, prometen los organizadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Corazones Abiertos busca a voluntarios