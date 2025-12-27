Presidente Peña inaugura con bombos y platillos un estadio inconcluso en Coronel Oviedo

Las obras fueron realizadas gracias a una transferencia de unos G. 1.750 millones efectuada por la Secretaría Nacional de Deportes (SND) a favor de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), entidad que se encargó de ejecutar las mejoras.

El Estadio Ovetenses Unidos, que desde el año 2020 viene atravesando una serie de remodelaciones inconclusas y un aparente despilfarro de recursos por parte de las autoridades de turno, fue “reinaugurado”, pese a que aún se encuentra lejos de cumplir con los estándares exigidos para los partidos profesionales de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y, por ende, de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA).

Lea más: Peña inaugura Hospital General de Coronel Oviedo con obras inconclusas y funcionamiento parcial

Lo llamativo del caso es que existió un apresuramiento desmedido para realizar la inauguración de la primera etapa del escenario deportivo. Para el efecto, se organizó un juego de exestrellas del fútbol nacional, conformado por dos equipos liderados por el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR HC) y el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto Pavón (ANR HC), quienes desde el primer momento mostraron una disputa política disfrazada de quién se llevaba el mayor reconocimiento por “el gran logro” de una refacción a medias de un importante estadio de fútbol del interior del país.

Inauguró, pero no sabe cuándo culminará la obra

El presidente de la República, Santiago Peña, dijo que su gobierno se encontró con una obra abandonada y que hoy ya se está inaugurando una primera etapa de la modernización del estadio. Al ser consultado sobre cuánto tiempo llevará que el recinto esté habilitado conforme a las exigencias de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA), indicó que las obras continuarán, pero que todo depende de las reglamentaciones de la APF, sin poder precisar plazos concretos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el presidente de la UFI, Óscar Ramírez, señaló que la primera etapa consistió en la adecuación del campo de fútbol con un empastado de primer nivel, la reparación total del desagüe pluvial, la recuperación de la valla perimetral, la colocación de 4.000 butacas, además de la reparación de los banquillos de suplentes y las porterías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hospital General de Coronel Oviedo será inaugurado a medias y con licitaciones de insumos pendientes

Indicó que actualmente cuentan con una adenda de alrededor de G. 300 millones para culminar la fachada, el sistema hidráulico y la parte eléctrica de los vestuarios, a fin de que estos se adecuen a las exigencias de la FIFA. Añadió que se trabaja en la gestión de recursos para una segunda etapa, estimada en unos G. 1.500 millones, destinada a la instalación de la iluminación, con el objetivo de que el estadio quede habilitado al 100 % para el fútbol profesional.

Fuerte cuestionamiento de la oposición colorada

La forma en que se inauguraron las mejoras del estadio generó fuertes cuestionamientos desde sectores de la oposición, dirigidos principalmente al senador Silvio “Beto” Ovelar y al gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto.

Otro de los críticos fue el diputado nacional Antonio Buzarquis (PLRA), quien cuestionó que solo hayan sido invitados equipos políticos de Honor Colorado, dejando de lado incluso a autoridades de otros movimientos del Partido Colorado.

Comentó que en el año 2011 fue uno de los principales impulsores de la construcción del estadio y que, sin embargo, fue totalmente excluido de la inauguración de las mejoras del complejo deportivo.