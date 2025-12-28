Entre solidaridad y ofertas, Corazones Abiertos inicia su gran feria anual

Desde hoy a las 09:00 hasta las 16:00 -y con el mismo horario hasta el martes- se desarrolla la gran feria anual de Corazones Abiertos con un objetivo solidario específico: recaudar fondos para donar más de 200 tablets a hogares de niños y también apoyar a hogares de adultos mayores.

El evento se realiza en el colegio Luis Alberto de Herrera de Asunción -Sucre y Denis Roa- y según detalló Fiorella Otazo, desde hoy ya se encuentran “precios de remate”. La ciudadanía interesada puede ingresar a la institución por la calle Sucre y ahí se encuentra disponible una gran variedad de artículos como muebles, heladeras, televisores, ropa y también equipos de informática.

Asimismo, ante la cercanía del día de los Reyes, la feria cuenta también con un sector de juguetes para niños. Incluso toda la mercadería está organizada por áreas y señalizada para facilitar el recorrido de los compradores.

Precios más bajos mañana y pasado

Según Otazo, desde mañana bajarán los precios hasta alcanzar su punto más bajo el martes 30 de diciembre, aunque esperar podría implicar que ya se agoten las opciones más populares, ya que desde tempranas horas de hoy mucha gente se acercó con sus vehículos para realizar varias compras.

