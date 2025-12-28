Estas son las empresas que operan en la Estación de Buses de Asunción

Durante la época de Navidad, miles de personas pasaron por la EBA para viajar a alguna localidad y pasar estas fiestas con familiares o simplemente alejados de la ciudad.
La situación tiende a repetirse en Año Nuevo, por lo que desde la ex-terminal dieron a conocer cuáles son todas las empresas que se encuentran habilitadas para operar en el lugar.
Una de las listas se presenta de la siguiente manera:
|Empresa
|<b>Teléfono</b>
Guaireña - San Juan Nepomuceno
0982 717202
Ybyturuzu
0982 717202
La Yuteña
0986 741572
San Juan S.R.L.
0984 845901 - 0981 692633
Crucero del Este
0986 280001
La Ovetense
021 551737
Padre Fidel Maíz
0981 700546
Nueva Godoy
0982 057317
Santa Ana
0972 119638
Sol Bus
0985 228885
Unesul
0971 663034
Río Paraguay
0984 845901 - 0981 692633
Canindeyú
0983 801623
Expreso Guaraní
021 2891000
Golondrina
0981 101007
Expreso Paraguay
0981 990544
Ciudad de Pilar
0984 508587
Ñeembucú
0985 497600
Crucero del Norte
0981 990544
El Pulqui
0986 560925
Yacyretá
0972 868829
JC Transporte
0981 466200
NASA
0981 101007
Expreso Sur
0984 417211
San Luis
0981 864614
La intención de la comuna capitalina es que los viajeros puedan tener contactos e informaciones específicas de las firmas que ofrecen sus servicios de transporte dentro de la estación.
Finalmente, la lista concluye con estas empresas:
|<b>Empresa</b>
|<b>Teléfono</b>
La Santaniana
021 2381111
NSA
021 2891000
Stel Turismo
0984 845901 - 0981 692633
La Concepcionera
0981 101007
Flecha de Oro
0981 882069
Nuestra Señora de la Encarnación
0986 108693
EGA
0981 561586
Chore
021 551736
Catarinense
0992 378570
Cometa del Amambay
0971 711451
Cardozo Hermanos
0992 639771
La Misionera
0971 232684
Expreso Río Paraná
0981 990544
Nordeste
0994 255661
Río Internacional
0981 562780
Lago Ypoa
0984 845901 - 0981 692633
Salto Cristal
0981 565425
Beato Roque González
0974 727317
La Sampedrana
021 2381111
JC Transporte
0981 466200
Trans Rosario
0984 845901 - 0981 692633
La Sancosmeña
0981 882069
Nordeste
0994 255672
Tebicuary
0981 882069
