Nacionales
28 de diciembre de 2025 - 11:46

Estas son las empresas que operan en la Estación de Buses de Asunción

Solo el martes más de 30.000 personas pasaron por la Estación de buses de Asunción (EBA).
Imagen ilustrativa: gran cantidad de pasajeros en la Estación de Buses de Asunción (EBA).

La época de fiestas de fin de año y las vacaciones de verano motivan mucho movimiento hacia distintos puntos del país o igual a territorios vecinos. Por esto, uno de los puntos más concurridos es la Estación de Buses de Asunción (EBA) y para una mejor planificación, la Municipalidad recordó cuáles son las empresas que operan en el lugar.

Por ABC Color

Durante la época de Navidad, miles de personas pasaron por la EBA para viajar a alguna localidad y pasar estas fiestas con familiares o simplemente alejados de la ciudad.

La situación tiende a repetirse en Año Nuevo, por lo que desde la ex-terminal dieron a conocer cuáles son todas las empresas que se encuentran habilitadas para operar en el lugar.

Una de las listas se presenta de la siguiente manera:

Empresa<b>Teléfono</b>

Guaireña - San Juan Nepomuceno

0982 717202

Ybyturuzu

0982 717202

La Yuteña

0986 741572

San Juan S.R.L.

0984 845901 - 0981 692633

Crucero del Este

0986 280001

La Ovetense

021 551737

Padre Fidel Maíz

0981 700546

Nueva Godoy

0982 057317

Santa Ana

0972 119638

Sol Bus

0985 228885

Unesul

0971 663034

Río Paraguay

0984 845901 - 0981 692633

Canindeyú

0983 801623

Expreso Guaraní

021 2891000

Golondrina

0981 101007

Expreso Paraguay

0981 990544

Ciudad de Pilar

0984 508587

Ñeembucú

0985 497600

Crucero del Norte

0981 990544

El Pulqui

0986 560925

Yacyretá

0972 868829

JC Transporte

0981 466200

NASA

0981 101007

Expreso Sur

0984 417211

San Luis

0981 864614

La intención de la comuna capitalina es que los viajeros puedan tener contactos e informaciones específicas de las firmas que ofrecen sus servicios de transporte dentro de la estación.

Finalmente, la lista concluye con estas empresas:

<b>Empresa</b><b>Teléfono</b>

La Santaniana

021 2381111

NSA

021 2891000

Stel Turismo

0984 845901 - 0981 692633

La Concepcionera

0981 101007

Flecha de Oro

0981 882069

Nuestra Señora de la Encarnación

0986 108693

EGA

0981 561586

Chore

021 551736

Catarinense

0992 378570

Cometa del Amambay

0971 711451

Cardozo Hermanos

0992 639771

La Misionera

0971 232684

Expreso Río Paraná

0981 990544

Nordeste

0994 255661

Río Internacional

0981 562780

Lago Ypoa

0984 845901 - 0981 692633

Salto Cristal

0981 565425

Beato Roque González

0974 727317

La Sampedrana

021 2381111

JC Transporte

0981 466200

Trans Rosario

0984 845901 - 0981 692633

La Sancosmeña

0981 882069

Nordeste

0994 255672

Tebicuary

0981 882069

Las empresas que funcionan en la EBA y sus contactos, según la Municipalidad de Asunción.
