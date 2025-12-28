Estas son las empresas que operan en la Estación de Buses de Asunción

Durante la época de Navidad, miles de personas pasaron por la EBA para viajar a alguna localidad y pasar estas fiestas con familiares o simplemente alejados de la ciudad.

La situación tiende a repetirse en Año Nuevo, por lo que desde la ex-terminal dieron a conocer cuáles son todas las empresas que se encuentran habilitadas para operar en el lugar.

Una de las listas se presenta de la siguiente manera:

Empresa <b>Teléfono</b> Guaireña - San Juan Nepomuceno 0982 717202 Ybyturuzu 0982 717202 La Yuteña 0986 741572 San Juan S.R.L. 0984 845901 - 0981 692633 Crucero del Este 0986 280001 La Ovetense 021 551737 Padre Fidel Maíz 0981 700546 Nueva Godoy 0982 057317 Santa Ana 0972 119638 Sol Bus 0985 228885 Unesul 0971 663034 Río Paraguay 0984 845901 - 0981 692633 Canindeyú 0983 801623 Expreso Guaraní 021 2891000 Golondrina 0981 101007 Expreso Paraguay 0981 990544 Ciudad de Pilar 0984 508587 Ñeembucú 0985 497600 Crucero del Norte 0981 990544 El Pulqui 0986 560925 Yacyretá 0972 868829 JC Transporte 0981 466200 NASA 0981 101007 Expreso Sur 0984 417211 San Luis 0981 864614

La intención de la comuna capitalina es que los viajeros puedan tener contactos e informaciones específicas de las firmas que ofrecen sus servicios de transporte dentro de la estación.

Finalmente, la lista concluye con estas empresas:

<b>Empresa</b> <b>Teléfono</b> La Santaniana 021 2381111 NSA 021 2891000 Stel Turismo 0984 845901 - 0981 692633 La Concepcionera 0981 101007 Flecha de Oro 0981 882069 Nuestra Señora de la Encarnación 0986 108693 EGA 0981 561586 Chore 021 551736 Catarinense 0992 378570 Cometa del Amambay 0971 711451 Cardozo Hermanos 0992 639771 La Misionera 0971 232684 Expreso Río Paraná 0981 990544 Nordeste 0994 255661 Río Internacional 0981 562780 Lago Ypoa 0984 845901 - 0981 692633 Salto Cristal 0981 565425 Beato Roque González 0974 727317 La Sampedrana 021 2381111 JC Transporte 0981 466200 Trans Rosario 0984 845901 - 0981 692633 La Sancosmeña 0981 882069 Nordeste 0994 255672 Tebicuary 0981 882069

