Gran encuentro de confraternidad del Movimiento Nuevo Liberalismo en San Pedro

La reunión se llevó a cabo en el polideportivo multiuso de esta ciudad, con la presencia de unas 800 personas provenientes de los diferentes municipios de San Pedro y de otros puntos del país, en su mayoría dirigentes de base e invitados especiales del mismo partido.

Aparte de los principales referentes del Movimiento Nuevo Liberalismo (MNL), Ricardo Estigarribia y Alcides Riveros, también estuvieron presentes los diputados liberales Emilio Pavón, de Concepción, y Ariel Villagra, de San Pedro, entre otros referentes a nivel nacional y del departamento de San Pedro, incluidos varios intendentes municipales.

Tras la presentación oficial del acto por parte de los organizadores, el gobernador Ricardo Estigarribia se dirigió a sus correligionarios presentes en la convocatoria, quien en primer lugar hizo referencia a las elecciones municipales del 2026 y a las presidenciales del 2028.

En ese sentido, el líder del movimiento aseveró que se tiene que ganar la mayor cantidad de municipios en las elecciones del próximo año con el objetivo de pelear la presidencia del 2028, por lo que pidió a sus correligionarios tomar en serio la elección de las autoridades de las distintas municipalidades de San Pedro y de los demás distritos a nivel nacional, indicó.

Alcides Riveros, por su parte, dijo que el Partido Liberal será protagonista de la gran victoria en las próximas municipales y en las presidenciales del 2028, atendiendo que cada día la situación política está peor en nuestro país y la ciudadanía necesita de un cambio del sistema de gobierno para que todos puedan vivir mejor, trabajando entre todos, subrayó.

Unidad de todos los paraguayos

Por su lado, el intendente del distrito de Capiibary, César David González, subrayó que los dirigentes liberales tienen la gran misión de hacer llegar el mensaje de la unidad de todo el pueblo paraguayo, porque de lo contrario la ciudadanía seguirá sufriendo varios años más.

Agregó que esa responsabilidad recae en la persona de todos los liberales y no liberales para que el verdadero cambio pueda llegar a nuestro país. De ese modo, que beneficie a los compatriotas de los diferentes puntos del territorio nacional y que no solamente alcance a un pequeño grupo de privilegiados, según expresó el ejecutivo municipal de Capiibary.