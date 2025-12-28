Niñez derivó más de 11.700 casos a instancias judiciales en el 2025

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) informó que un total de 11.713 casos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes fueron derivados a instancias judiciales en todo el año, según su informe de gestión del 2025.

Los casos fueron recibidos por la cartera estatal a través del sistema gratuito de Fono Ayuda 147, cuya capacidad de respuesta, según indicaron, está disponible las 24 horas durante los siete días de la semana.

Lea más: Celulares en las escuelas: ministro aclara que proyecto prevé su uso pedagógico

Este servicio cuenta con un total de 30 orientadores, que en horario rotativos, están disponibles para la atención durante. Sobre las llamadas, el MINNA afirmó que recibieron más de 24.000 denuncias en el 147 y, a partir de estas denuncias y posterior investigación, los casos fueron derivados o no al Poder Judicial.

Centros de atención

Niñez también informó que atendieron a 11.647 niñas, niños y adolescentes indígenas en el marco del Programa Nacional de Atención Integral a la Niñez Indígena (PAINI).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Proceso de adopción en Paraguay: conocé cuáles son los cinco principales pasos

Indicaron que, por un lado, la “atención se centra en el territorio de las familias indígenas”, pero que también se realiza en centros específicos en algunas localidades del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los sitios, mencionaron el Centro de Protección de Punta Pora, el de Juan Manuel Frutos en Caaguazú y el Centro de Protección Tarumandymi, de Luque y otro en la comunidad Guavirami.