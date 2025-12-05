Celulares en las escuelas: ministro aclara que proyecto prevé su uso pedagógico

El titular del Ministerio de la Niñez explicó los fundamentos del proyecto de ley que busca regular el uso de celulares y dispositivos electrónicos en instituciones educativas, públicas y privadas.

Destacó que el objetivo es evitar sobre todo el “uso indiscriminado”, puesto que hoy la enseñanza y aprendizaje está duramente afectada por los dispositivos electrónicos en el aula.

Lea más: Uso de celulares en las escuelas: esto dice el ministro de Educación sobre el proyecto de ley

Resaltó que hay muchas evidencias y estudios que demuestran el incremento de trastornos de ansiedad, directamente relacionados con el teléfono.

“Ahora se está dando que el docente está tratando de transmitir la enseñanza y los chicos están en las redes sociales u otras aplicaciones, mientras se dan los desarrollo de las clases. A nosotros nos motiva la situación que estamos viendo en las aulas”, aclaró respecto al origen del proyecto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Celulares: ¿por qué experto en ciberseguridad advierte que los smartphone no son para niños?

El ministro señaló que están monitoreando medidas tomadas en otros países y se están viendo resultados positivos. Sin embargo, aseguró que ninguna organización mundial está imponiendo este proyecto, sino que surge de la visión local del problema y el Ministerio de Educación lo elaboró con participación de sus especialistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fines pedagógicos previstos

Gutiérrez además aclaró que se incluye expresamente en el proyecto que los docentes pueden incluir el uso de celulares con fines pedagógicos y bajo expresa orientación de los docentes.

Señaló que el proyecto solamente da una perspectiva respecto al uso de la tecnología en el proceso educativo, de manera responsable.

Agregó que hoy se sabe que la enseñanza no se da solamente en el aula, sino en todo el recinto educativo. Por lo cual con este proyecto se prevé dejar sin efecto una ley antigua relacionada ya al uso de teléfonos, pero netamente en el aula.

Lea más: Perú oficializa una ley que regula el uso de celulares en todos los colegios del país

¿Por qué quieren regular el uso de celulares?

El ministro de la Niñez explicó que hoy los teléfonos ocasionan numerosos inconvenientes en el desarrollo de los niños y adolescente. Mencionó por ejemplo:

Déficit de atención

Retraso del lenguaje

Dificultades para la interacción social

Aislamiento

Depresión

Trastornos de ansiedad

Retraso en el lenguaje

Peligros como el grooming y otros delitos en internet.

Lea más: ¿Prohibir el celular en la escuela? Esto es lo que propone la Fenaes

Además, afecta la postura y otros problemas que inciden directamente en la salud física y mental de los niños.

Finalmente, recalcó que saben que la tecnología es una herramienta importante para la educación hoy en día, pero que su uso indiscriminado ocasiona muchos peligros. Por ello, este proyecto impulsado por el Gobierno busca regularlo, pero no prohibirlo por completo, según las declaraciones de Gutiérrez en ABC Cardinal.