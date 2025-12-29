Asunción: Bello defiende su gestión luego de cuatro meses al frente de la Municipalidad

Han pasado poco más de cuatro meses desde que Luis Bello (ANR, Partido Colorado) asumió la Intendencia de Asunción tras la renuncia del anterior jefe comunal, el también colorado cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien se apartó del cargo para evitar ser destituido luego de una intervención de la Municipalidad que encontró serias irregularidades administrativas.

A pesar de que el intendente Bello heredó de Rodríguez una deuda de alrededor de 265 millones de dólares, la actual administración ya ha solicitado un nuevo préstamo de 28 millones de dólares para cubrir el pago de aguinaldos, salarios y otras deudas, incrementando aún más el pasivo de la Municipalidad mientras la calificación crediticia del municipio asunceno, según determinan las calificadoras de riesgos, sigue deteriorándose.

Sin embargo, el intendente Bello defendió su gestión hoy en conversación con ABC Color diciendo que está “tratando de reencauzar todo el sistema municipal” luego de asumir el liderazgo de una Municipalidad en crisis y afirmó que en los últimos dos meses se ha registrado un incremento “histórico” de las recaudaciones de la Comuna asuncena.

“Las recaudaciones aumentaron cerca de un millón de dólares en los dos meses”, dijo.

“Reordenamiento” de las finanzas municipales

El intendente afirmó que su plan de “reestructuración” de las finanzas de la Municipalidad se basa principalmente en mejorar las recaudaciones y a la par llevar a cabo un “reordenamiento” de las direcciones de finanzas de la Comuna.

Pero indicó que cambiar el concepto que las calificadoras de riesgos tienen de la Municipalidad de Asunción y mejorar el sistema financiero de la Comuna son labores que “llevan tiempo” y agregó que aún está trabajando en esbozar un “plan definido para una reestructuración a largo plazo”.

Dirección de Recaudaciones, con horario extendido de atención

En otro punto, el intendente Bello anunció que en la primera parte de esta semana se extiende el horario de atención en la Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad, con el fin de que las personas que tengan impuestos qué pagar puedan hacerlo antes de los feriados de Año Nuevo.

Según explicó, tanto hoy como el martes la Dirección de Recaudaciones atiende de 7:00 a 20:00, mientras que el miércoles el horario de atención podría extenderse hasta el mediodía, aunque eso aún está pendiente de confirmación.