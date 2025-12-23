Bello confía en ingresos de enero para salir de la crisis financiera

La Municipalidad de Asunción atraviesa una crisis económica luego de la intervención a la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC).

El actual jefe comunal, Luis Bello (ANR-HC), señaló que asumió la administración hace cuatro meses “en un proceso de crisis postintervención”, con más de G. 180.000 millones en obligaciones impagas.

En ese contexto, reconoció que “hasta ahora, todavía no logramos honrar todas las deudas”.

Deudas acumuladas y reestructuración financiera

Bello explicó que la comuna arrastraba compromisos con proveedores, jubilados, obras de desagües pluviales, asociaciones y cooperativas, entre otros sectores.

Ante esta situación, mencionó que su administración recurrió a la reestructuración del pasivo a corto plazo mediante un déficit temporal de caja.

“Lo hicimos en un monto similar al 2009, no es un monto grande, y basados que en enero hay muchos ingresos. Entiendo que la suma que vamos a ingresar en enero, más lo que quitamos como déficit temporal de caja, vamos a poder honrar la mayoría de las deudas que tiene el municipio y, por ende, vamos a hacer que el municipio sea más operativo y que los servicios mejoren”, expresó.

Impacto en los servicios municipales

El intendente indicó que la crisis también afectó al sistema de recolección de residuos, ya que no existían contratos de mantenimiento vigentes. Por ese motivo, según reveló, actualmente los vehículos recolectores son reparados de manera individual para poder sostener el servicio.

Agregó que, a partir de los cambios realizados en las direcciones municipales, “estamos saliendo de la crisis” económica que enfrenta la comuna tras la gestión de “Nenecho” Rodríguez.

Bello destacó, además, una serie de decisiones estructurales adoptadas con el objetivo de sanear las finanzas municipales. Entre ellas, mencionó el desbloqueo de cuentas de contribuyentes morosos, la eliminación de la cuenta única y la desvinculación de más de 100 funcionarios, aunque aclaró que 70 de ellos presentaron renuncia voluntaria.

La comuna asuncena dispone de un crédito por US$ 28 millones para pagar aguinaldos y otras deudas del exintendente “Nenecho” Rodríguez. Bello había reconocido que este préstamo podría destinarse a cualquier gasto, aunque aseguró que la administración será responsable en su uso.