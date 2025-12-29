Médicos denuncian contradicciones de Salud y piden intervención

A través de un comunicado, el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) denunció una “profunda incoherencia” entre el discurso oficial del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y la práctica institucional, al advertir que mientras se reconoce un déficit histórico de médicos especialistas en el sistema público, se restringen derechos laborales a 421 nuevos especialistas formados por residencia.

El gremio médico cuestionó recientes declaraciones públicas de la ministra de Salud, quien afirmó que el país arrastra una histórica falta de especialistas, pero al mismo tiempo señaló que la ampliación de plazas de formación depende de las sociedades científicas. Para el CPM, estas afirmaciones evidencian una “confusión conceptual” sobre la ruta formativa del médico especialista y la responsabilidad del Estado en la planificación de recursos humanos en salud.

Restricción de derechos laborales

En ese contexto, el Círculo informó que recibió una nota firmada por médicos recientemente egresados de programas de especialización, quienes denuncian la vulneración de sus derechos laborales por parte de la cartera sanitaria. Según el reclamo, pese a haber culminado en tiempo y forma la residencia médica y la pasantía rural obligatoria correspondiente al año 2025, se les impone un régimen horario propio de una pasantía ya concluida, sin el reconocimiento pleno de su condición de especialistas.

La situación afecta a 421 médicos especialistas, distribuidos en áreas clave del sistema de salud pública, conforme a la Resolución DGRRHH N.º 1428/2025. Entre ellos figuran 109 médicos familiares, 92 pediatras, 61 gineco-obstetras, 53 clínicos, 34 cirujanos generales, además de anestesiólogos, traumatólogos, psiquiatras, emergentólogos, cardiólogos, intensivistas, neonatólogos y otros especialistas.

El comunicado también expone un problema estructural del sistema sanitario paraguayo. El CPM advierte que una proporción importante de egresados de las carreras de Medicina no cuenta con las competencias mínimas para el ejercicio responsable, como consecuencia —según sostiene— de la degradación y mercantilización de la formación médica, marcada por la proliferación de carreras sin prácticas suficientes ni campos clínicos adecuados.

Como resultado, señala el gremio, amplios sectores de la población, especialmente los más pobres y vulnerables, acceden a la atención médica únicamente a través de médicos generalistas, no por elección, sino por la falta de especialistas en hospitales públicos y la imposibilidad económica de recurrir al sector privado.

Piden reconocimiento pleno desde enero de 2026

Ante este escenario, el Círculo Paraguayo de Médicos se dirigió formalmente al presidente de la República para solicitar su intervención. El pedido concreto es que, a partir del 1 de enero de 2026, los 421 médicos que culminaron su formación por residencia y la pasantía correspondiente sean reconocidos e incorporados plenamente al ejercicio profesional como médicos especialistas, con la carga horaria y el régimen laboral que establece la ley.

Según el CPM, esta medida permitiría no solo restituir derechos laborales, sino también fortalecer de manera efectiva la capacidad resolutiva del sistema público de salud, en un contexto marcado por la falta de especialistas y la creciente demanda asistencial.