Crisis en hospitales públicos: el CPM afirma que los más pobres reciben la peor atención

A través del comunicado número 25 del Círculo Paraguayo de Médicos, emitido este domingo, el gremio señala que la población más pobre y vulnerable depende exclusivamente del sistema público. Sin embargo, afirma el gremio, es la que recibe la peor atención posible.

Afirman que esa diferenciación es la demostración de una “degradación estructural”. Los médicos afirman que una evidencia de eso es que el hecho de que se está reemplazando a profesionales especialistas por médicos “sin competencia mínima certificable en servicios críticos”.

Para ejemplificar la denuncia, el Círculo de Médicos describe como “paradigmático” lo ocurrido en la VIII Región Sanitaria – Misiones, donde aseguran que:

El director regional no cuenta con residencia ni especialización médica certificada.

En el Hospital Distrital de Santa Rosa de Misiones, 12 médicos cumplen funciones en urgencias de adultos y pediatría, sin contar con especialización.

En total, 13 médicos ejercen en áreas críticas sin requisitos mínimos de competencia profesional.

El gremio médico sostiene que esta práctica está ocupando rubros presupuestarios destinados a especialistas e impide su incorporación incluso cuando están disponibles, generando un círculo vicioso que “degrada el acto médico” con el paso del tiempo.

Un problema que se replica

La Comisión Directiva Nacional del CPM afirma que esta problemática se replica en Concepción, San Pedro y Misiones, territorios donde la población depende exclusivamente del sistema público y no puede elegir otro tipo de atención.

“Los sectores más pobres quedan expuestos de manera sistemática a una atención degradada como única opción disponible”, sostiene el comunicado.

El gremio asegura que la precarización del servicio se traduce en baja capacidad resolutiva, reconsultas constantes, estadísticas que no representan mejoras reales e incluso “derivaciones judiciales” debido al riesgo sanitario.

Planificación territorial para los cupos de residencia

En este crítico contexto, el Círculo Paraguayo de Médicos solicitó al presidente de la República Santiago Peña que, para el proceso de admisión 2026, todas las instituciones públicas formadoras de especialistas —como CONAREM, el Hospital de Clínicas y otros programas financiados con recursos del Estado— apliquen un criterio obligatorio de distribución territorial en los cupos de residencia.

La propuesta incluye asignar directamente a médicos recién egresados a regiones críticas del país, con el siguiente esquema mínimo:

Cirugía general: 2 cupos

Gineco-obstetricia: 2 cupos

Pediatría: 2 cupos

Clínica médica: 2 cupos

Afirman que eso debe darse sobre todo en Concepción, San Pedro y Misiones.

El gremio además señala que llevan varios meses realizando denuncias documentadas, análisis regionales y pedidos institucionales, pero hasta la fecha no se toman medidas para “corregir el patrón de degradación del sistema público de salud”.

Por ello, se dirigen al presidente Peña con esta pregunta: “¿Estamos condenados a transitar este camino hasta el 2028, normalizando la peor medicina para los más pobres y vunlerables del país?”