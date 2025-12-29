Ministra Barán sobre críticas del Círculo de Médicos: “No representan a todos”

Ante las críticas del Círculo Paraguayo de Médicos sobre su gestión, la ministra de Salud, María Teresa Barán, respondió defendiendo su plan para aumentar el número de especialistas y mejorar la atención en el sistema de salud pública.

Barán, asimismo, afirmó que el Círculo Paraguayo de Médicos “no le representa a todos los médicos del Paraguay” porque solo cuenta con 22 miembros.

El gremio había cuestionado recientemente la falta de especialistas en el sistema de salud pública.

Lea más: Círculo de Médicos lista los “siete pecados capitales” del Ministerio de Salud

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Falta de especialistas y formación médica

Barán señaló que las consultas sobre la escasez de especialistas podrían trasladarse al doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, quien forma parte del órgano encargado de habilitar las universidades de formación de especialistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Reconoció que existe un “déficit histórico” de especialistas en salud pública y que dependen de las sociedades científicas médicas para aumentar las plazas de formación. Explicó que un médico especialista tarda en promedio 10 a 12 años en formarse.

Aun así, aseguró que no niega la necesidad de especialistas y que su gestión trabaja en aumentar las plazas de manera paulatina para no afectar la calidad.

Balance de su gestión y críticas

Barán aclaró que con sus declaraciones no desmerita la queja del Círculo de Médicos. “Hay otras organizaciones científicas que sí representan al gremio médico, aunque no estamos ajenos a la realidad, sabemos que hay muchas cosas por hacer. Lastimosamente, un médico no se forma en un año o dos”, dijo.

Mencionó que no puede realizar una evaluación de su gestión, cuestionada por diversos sectores. No obstante, indicó que ha buscado convertir las crisis en oportunidades, aunque admitió que persisten muchas deficiencias.

Ante la pregunta sobre si alguna vez pensó en renunciar, respondió: “Absolutamente”.

Sobre la inestabilidad de su cargo, Barán señaló: “No puedo creer eso, mi cargo siempre estuvo a disposición y voy a dar de mí hasta que el Presidente diga basta”.

Lea más: “Corrupción estructural”: médicos piden intervención administrativa del Ministerio de Salud

Nuevas unidades de salud y deuda con farmacéuticas

La ministra informó que 100 unidades de salud familiar (USF) serán inauguradas gradualmente desde enero, con 700 funcionarios operando en estas nuevas dependencias.

Aseguró que se garantizarán insumos y medicamentos para el funcionamiento de estas USF. “Absolutamente, no serán unidades de salud vacías y estarán habilitadas desde el primer momento”, refirió.

Respecto a la deuda con las farmacéuticas, indicó que trabajan con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para saldarla y que mantienen un diálogo constante con las empresas del sector.