Operativo retorno con cuatro fallecidos: Patrulla Caminera aplicó más de 700 sanciones a conductores

La inspectora Patricia Ferreira, jefa de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, valoró el desempeño del personal que estuvo apostado en los puntos de mayor circulación vehicular para agilizar el desplazamiento, tanto durante la salida del departamento Central hacia el interior del país, como en el operativo retorno. Reportan cuatro fallecidos y más de 700 sanciones a conductores.

Indicó que, gracias a la organización y la constante presencia de los agentes en las rutas, el tránsito se desarrolló sin mayores complicaciones.

También destacó la tarea de fiscalización llevada adelante en los principales puestos y destacamentos.

Procedimientos realizados del 21 y el 27 de diciembre

734 procedimientos de sanción.

120 vehículos fueron demorados por diversas infracciones.

57 conductores fueron retirados de circulación.

Las principales demoras se dieron por: vencimiento de documentaciones y conducción bajo los efectos del alcohol.

Siniestros viales

En cuanto a siniestros, Ferreira informó que durante esos días se registraron 35 incidentes: 14 sin heridos, 17 con lesionados y un total de cuatro fallecidos.

La vocera de la Caminera reiteró el llamado a la prudencia y a la responsabilidad de los conductores, insistiendo en el respeto a las normas de tránsito como principal herramienta para prevenir tragedias, especialmente en este periodo de intensa movilidad por las fiestas de Fin de Año.