Piden juicio para adolescente por el feminicidio de Melania Monserrat

Los fiscales Carlos Germán Ramírez y Laury Rosana Vázquez presentaron requerimiento conclusivo acusatorio contra un adolescente de 16 años, sindicado como el principal autor del crimen de la niña Melania Monserrat Riveros Dávalos, de 11 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 21 de julio de 2025, a unos 200 metros de su casa, en la compañía Isla Sakã, distrito de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá.

El joven fue acusado por la presunta comisión de los hechos punibles de abuso sexual en niños y también feminicidio en contra de la también menor de edad.

El muchacho fue imputado en julio pasado y el Juzgado Penal de Adolescencia de Caazapá otorgó solo 5 meses al Ministerio Público para concluir la pesquisa. Los fiscales lograron cerrar la investigación tras obtener la prueba principal que ubicó al ahora acusado en la escena del crimen.

Dicho elemento de convicción con el que cuenta el Ministerio Público es un informe de genética, que señala que hay correspondencia entre las muestras obtenidas del cuerpo de la niña y el adolescente, las cuales coinciden plenamente, según informó la fiscala Laury Vázquez a nuestro diario.

Pesquisa en curso para el otro imputado

En esta misma causa, la fiscala Vázquez señaló que solicitaron la prórroga extraordinaria en relación con el otro imputado por homicidio doloso, hermano mayor del acusado. en atención a que se encuentran pendientes los resultados de la comparativa de ADN, entre las muestras obtenidas del cuerpo de la víctima y de él.

Las mismas consisten específicamente en muestras de uñas tanto de la víctima como del victimario, según expuso Vázquez. Del resultado de estos análisis depende la decisión que asumirán los fiscales investigadores, si habrá acusación u otra salida procesal.

Desde el inicio del caso, tanto la Policía Nacional como la Fiscalía ubicaron sus sospechas en la participación del adulto en el horrendo crimen.

Crimen de niña de 11 años

De acuerdo con los antecedentes, el 21 de julio de 2025, a las 11:30, el adolescente de 16 años habría compartido un almuerzo con la víctima en la casa de los abuelos maternos de la víctima, donde él fue invitado por la familia. Luego se retiró del lugar y observó desde la vía pública que la menor de edad iba a un sitio cercano para jugar con sus hermanos y primos.

Poco después de las 13:00, el sindicado siguió y posteriormente interceptó a la pequeña, la sometió sexualmente en un matorral, dentro de un inmueble cercano a la vivienda de la víctima.

Tras cometer el hecho, la estranguló con una prenda de vestir causándole la muerte. Seguidamente, el adolescente la habría arrastrado unos metros y amarró el cuerpo a una planta, antes de retirarse prontamente del sitio hacia su casa.

Una vecina fue la que vio al sindicado como principal autor cuando escapaba del lugar.

Causa de muerte de la niña

La pequeña falleció por una estrangulación a lazo, probablemente desde un plano superior a ella y la tracción del mecanismo provocó una elongación de las vértebras cervicales, había explicado médico forense tras la autopsia.

“La muerte no se produce por una asfixia, sino por una lesión neurológica que finalmente provoca un paro respiratorio ya con el paso de los minutos”, agregó.

Asimismo, el cuerpo fue arrastrado al punto donde fue encontrado y ahí se le quitaron los pantalones para ser utilizados como un “elemento de sujeción del cuello y simular una ahorcadura”.

Finalmente, aseguró que hay varias lesiones, inclusive un sangrado en el oído izquierdo, mientras que se sacaron muestras para detectar abuso y se encontraron indicios en la región vaginal, aunque esta lesión “lleva mucho tiempo”. “Hay algunos otros hallazgos que vamos a dejar en reserva”, concluyó.