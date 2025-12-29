Presencia de niños en la calle bajó en un 40%, según Niñez

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia publicó en su sitio web el informe de gestión 2025, sobre acciones realizadas este año en la atención de niñas, niños y adolescentes durante todo el año.

Según el documento, recibieron más de 24.000 denuncias sobre vulneración de derechos de niños y adolescentes, a través del sistema telefónico gratuito Fono Ayuda 147.

De las 24.000 denuncias atendidas, 11.713 casos fueron derivados a instancias judiciales. La cartera asegura que el servicio de fono ayuda gratuita funciona las 24 horas, los 7 días de la semana.

Además, supuestamente pasaron de 8 educadores en calle en el 2023 a 185 funcionarios denominados “chalecos rojos”, que hicieron el trabajo en calle.

Situación de niños en calle

El reporte del MINNA asegura que hay una disminución del 40% de niñas, niños y adolescentes en calle, con respecto al 2023.

Las áreas de intervención con niños en situación de calle abarcan Asunción, Central y 12 departamentos, la mayoría en la región oriental.

En el informe no se muestran datos comparativos ni estadísticas de años anteriores, que muestren gráficamente la disminución de la que habla la cartera estatal.

La entidad indica que los operativos para la protección y restitución de derechos de los niños y jóvenes se realiza de manera conjunta con otras instituciones como el Ministerio de la Defensa Pública, la Policía Nacional, el Indi y las Codenis.