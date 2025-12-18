Conflicto en el Anfiteatro: boliches denuncian “favoritismo” y operarán en otros sitios de San Ber

El conflicto entre comerciantes y la Municipalidad de San Bernardino por el funcionamiento de boliches en la zona del anfiteatro José Asunción Flores continúa sin solución. Según denuncian, el intendente se sigue negando en firmar los contratos de alquiler, pese a que existen autorizaciones para la instalación de los boliches.

Samuel Barrios, representante de la Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino, sostuvo que esta situación genera incertidumbre y afecta directamente a inversiones desde hace varios años.

Barrios relató que el intendente mantiene su negativa a firmar los contratos de alquiler, aun cuando los comerciantes cuentan con la autorización para operar en el predio municipal.

“Lo único que falta es un trámite administrativo: firmar el contrato y cobrar el alquiler. Es un predio municipal”, señaló. Al mismo tiempo, indicó que las inversiones realizadas en la zona del anfiteatro rondan los 150.000 dólares.

Cuestionamientos por trato desigual

El representante comercial llamó la atención sobre el hecho de que el anfiteatro sí fue alquilado para conciertos y que la empresa a cargo promociona una fiesta electrónica para el 16 de enero, con actividad prevista hasta el amanecer.

Según dijo, esto contrasta con la negativa a habilitar a otros bares que ya cuentan con infraestructura instalada en la zona.

“Nos sorprende que una empresa pueda funcionar toda la noche y a otras no se les permita ni siquiera operar como restaurante”, afirmó. Según indicó que uno de los locales solicitó esa modalidad, pero hasta el momento no tiene respuesta.

Boliches no abandonarán el Anfiteatro

Ante esta situación, los comerciantes decidieron no abandonar los lugares donde ya realizaron inversiones y permanecer en la zona para resguardar su infraestructura. Barrios sostuvo que existe la sospecha de que la intención sería liberar esos espacios para el ingreso de nuevas marcas.

“Si habilitan a unos y a otros no. Los boliches podrían irse a otro lado a operar, cerca de la ruta, pero no van a dejar sus lugares en el anfiteatro”, expresó.

El vocero recordó que, por razones de seguridad vial y para evitar accidentes sobre la ruta, en su momento se resolvió trasladar la vida nocturna hacia la zona del anfiteatro. Advirtió que toda esta situación genera un retroceso y genera mayor desorganización, más riesgos y una mayor carga operativa para la Policía.

“Esto puede llevar a San Bernardino 15 años atrás, con discotecas nuevamente sobre la ruta, más peligro y menos control”, señaló.

Finalmente, Barrios cuestionó lo que calificó como una actitud selectiva de la administración municipal. “No se entiende esta postura, salvo que existan preferencias por cierta empresa, vinculada a un banco. El movimiento en San Bernardino no se puede frenar”, concluyó.