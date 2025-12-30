Clínicas tiene nuevo sistema de agendamiento para Endocrinología

El Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Hospital de Clínicas comunicó la actualización de su sistema de gestión de citas. El objetivo de esta medida es optimizar la atención, establecer prioridades según la complejidad clínica y evitar aglomeraciones innecesarias, aseguran.

La doctora Violeta Jiménez detalló que los pacientes que deseen consultar por primera vez -incluyendo Endocrinología General, Unidad de Obesidad, evaluaciones prequirúrgicas y punciones- deberán realizar el trámite exclusivamente por mensajería.

Periodo de agendamiento: del 1 al 10 de cada mes.

Horario: 08:00 a 11:00 (mensajes fuera de este horario no serán procesados).

Número habilitado: 0983-887-576.

Jiménez aclaró que este sistema es solo para pacientes nuevos, pues aquellos que ya están en seguimiento reciben su próxima cita directamente al finalizar su consulta médica.

Requisitos obligatorios

Para que el agendamiento sea efectivo, el solicitante debe cumplir con las siguientes condiciones:

Derivación médica: debe ser emitida por un profesional del Hospital de Clínicas con historia clínica registrada en el sistema HIS. Motivo detallado: la derivación debe especificar claramente la razón de la interconsulta para que el equipo médico pueda priorizar los casos más complejos. Estudios médicos: se solicita acudir con los análisis y estudios correspondientes para agilizar el diagnóstico inicial.

Excepciones y casos especiales

El departamento mantendrá la atención presencial en Secretaría de 08:00 a 11:00 y en cualquier momento del mes, para pacientes con derivación médica que pertenezcan a los siguientes grupos:

Pacientes derivados del área de Oncología .

Mujeres embarazadas .

Pacientes en hemodiálisis con planes de trasplante renal.

Transición para pacientes antiguos

La doctora Jiménez explicó además, que aquellos pacientes que ya pertenecen al servicio pero perdieron su cita anterior o que fueron atendidos antes de la implementación de este nuevo sistema, tendrán un periodo especial y, deberán acercarse de forma presencial del 1 al 10 de enero para regularizar su situación y solicitar un nuevo turno.

Las autoridades del Departamento de Endocrinología hicieron un llamado a los profesionales de otras especialidades para que consignen por escrito y de forma completa los motivos de interconsulta, garantizando así un sistema de atención más eficiente.