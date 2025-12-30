Declaran “Hija Dilecta de Carapeguá” a concejal, escritora, historiadora, poetisa y ambientalista

La declaratoria se sustenta en la extensa y valiosa contribución de Margarita Miró de García al acervo cultural del distrito y del país. El 15 de noviembre de este año fue reconocida como Maestra de la Literatura, una distinción otorgada por el Centro Cultural de la República El Cabildo (CCR), dependiente del Congreso de la Nación..

Margarita Miró de García es una destacada escritora, historiadora, poetisa y ambientalista, autora de aproximadamente ocho libros vinculados al Lago Ypoá, a la historia de Carapeguá, a la artesanía, las realidades del noveno departamento y a la gastronomía paraguaya. Asimismo, cuenta con publicaciones en el extranjero, específicamente en Ecuador, que incluyen relatos y cuentos, además de artículos y ensayos sobre diversos temas relacionados con la identidad nacional y, en especial, con el patrimonio cultural inmaterial, como los textiles de Carapeguá y relatos históricos.

En el ámbito internacional, se desempeñó como directora del Instituto del Patrimonio Natural y Cultural del Convenio “Andrés Bello”, con sede en Quito, Ecuador, cargo al que accedió mediante concurso internacional. Es, además, docente jubilada, con una reconocida trayectoria académica.

La Organización Internacional de Gastronomía, Hotelería y Turismo (Oigathur), de Oaxaca, México, en el año 2012, había condecorado a la historiadora Miró de García, por su labor a favor de la gastronomía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Margarita Miró presenta nuevo libro sobre Paraguarí

Lea más: Historiadora distinguida

La minuta para la declaratoria fue presentada por la concejala Alba Montiel, quien solicitó formalmente la distinción de Hija Dilecta de la ciudad de Carapeguá para Margarita Miró de García.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al recibir la distinción, Miró de García expresó: “Alma y vida dediqué a Carapeguá; transmití mis conocimientos en cuanto a la cultura para que se continúe en similar actitud”. Añadió que el destino la llevó a descubrir, en este distrito, el Paraguay profundo, la cultura guaraní y expresiones que hoy ya no existen, las cuales conoció gracias a su formación en historia, etnografía y antropología.