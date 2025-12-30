Derecho UNA: contratados quedan “cesantes” por falta de presupuesto para salarios en enero

Conflicto en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Esta mañana, la dirección de Gestión de Capital Humano de esta sede, comunicó que los funcionarios contratados serán convocados recién a partir de febrero del 2026, debido a que no cuentan aún con la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2026 y su decreto reglamentario aprobados.

En una nota remitida a los trabajadores, pidieron a directores, jefes y encargados de departamento que coordinen actividades y horarios, de tal manera a cubrir las áreas afectadas con funcionarios permanentes.

“Lo que ocurre es que, uno no puede asumir un compromiso presupuestario, hasta que no tenga la disponibilidad efectiva de los rubros. Y esos rubros están definitivamente aprobados o habilitados a comprometer, a partir de la promulgación del presupuesto y obviamente su consecuente decreto reglamentario”, explicó el profesor Carlos Couchonnal, encargado de la dirección de Gestión de Capital Humano, área docente de Derecho UNA.

Expresó que en enero saldrán de vacaciones y que serán reincorporados en febrero, según agregó, “como está en el contrato”.

Serán reincorporados

Couchonnal aseguró que todos los contratados serán reincorporados, una vez se tengan los recursos aprobados, situación que se dará en febrero. Agregó que varios incluso están en situación de estabilidad, ya que tienen antigüedad de 10 años.

“Es solo una cuestión de ordenamiento administrativo, nada más que eso, se aclaró también en una reunión con miembros del sindicato de funcionarios de Derecho UNA”, remarcó.

Según datos de la Facultad, en todo el país serían unos 300 los funcionarios administrativos, entre contratados y permanentes. Los afectados al comunicado, son unos 60 aproximadamente.