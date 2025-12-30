En lo que va del año, Fiscalía registra 37 feminicidios

De acuerdo con el Programa de Datos Abiertos de la Fiscalía, en el capítulo de “Violencia contra la Mujer”, se contabilizan 34 causas abiertas por feminicidio en 2025.

La diferencia con el número de víctimas, un total de 37, responde a que dos causas investigan muertes múltiples: una con tres víctimas y otra con dos.

En el mismo periodo, la Fiscalía reportó 55 víctimas de tentativa de feminicidio y dos casos investigados como homicidio, debido al vínculo entre agresor y víctima.

Lea más: Piden juicio para adolescente por el feminicidio de Melania Monserrat

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Distribución mensual y departamentos más afectados

El mes con mayor cantidad de casos fue julio, con 12 feminicidios, seguido de setiembre (5) y agosto (4).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por departamentos, Central lidera con 10 casos, seguido de Caaguazú y Alto Paraná, con cinco cada uno, y Concepción, con cuatro, según el informe fiscal.

Perfil de víctimas y agresores

La Fiscalía señala que la edad de las víctimas oscila entre 11 y 80 años, mientras que la de los agresores va de 16 a 80 años. Cuatro víctimas eran menores de 17 años.

Del total, 36 eran paraguayas, dos pertenecían a comunidades indígenas y una era de nacionalidad brasileña.

En cuanto al vínculo, 24 agresores eran parejas, siete exparejas y el resto familiares o conocidos. Tres autores se suicidaron tras el hecho.

Hijos huérfanos y violencia extrema

Uno de los datos más alarmantes es que 69 hijos quedaron huérfanos, ya que 27 de las víctimas eran madres.

La mayoría de los crímenes ocurrió en viviendas (27 casos) y el arma más utilizada fue el arma blanca (14), seguida por armas de fuego (10). La Fiscalía también reporta casos con ensañamiento, incluidos hechos de extrema violencia.

Violencia familiar: más de 37.800 víctimas en 2025

En paralelo, el Ministerio Público atendió 37.825 víctimas de violencia familiar entre enero y diciembre de 2025, lo que equivale a un promedio de 104 víctimas por día, cifra superior a la de años anteriores.

Los departamentos con más denuncias fueron Central, Asunción, Alto Paraná y Caaguazú, según los Datos Abiertos de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información.

Lea más: Reportan presunto feminicidio en Boquerón y detienen a la pareja de la víctima

Un problema de derechos humanos

La Fiscalía recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una grave violación de los derechos humanos, e incluye daños físicos, psicológicos, sexuales, amenazas y privación de libertad, tanto en el ámbito público como privado.

Desde 2020 hasta la fecha, el Ministerio Público confirma 258 víctimas de feminicidio en total.