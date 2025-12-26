Reportan presunto feminicidio en Boquerón y detienen a la pareja de la víctima

Un nuevo caso de presunto feminicidio fue reportado en el departamento de Boquerón durante la madrugada de Navidad. La víctima fue identificada como Verónica García, de 39 años.

El hecho ocurrió en la estancia Faro Moro, donde la mujer había compartido la cena de Nochebuena. Los vecinos habían llevado el cuerpo de la mujer de urgencia al Hospital Materno Infantil de Villa Choferes, donde se confirmó que ya no presentaba signos de vida.

Personal de salud que recibió el cuerpo constató la presencia de hematomas y rastros compatibles con violencia en distintas partes del cuerpo. Ante esta situación, se dio aviso inmediato a la Policía Nacional y al Ministerio Público.

El cuerpo fue posteriormente trasladado a Asunción para la realización de la autopsia, a fin de determinar la causa de la muerte.

Tras las primeras diligencias, detuvieron a la pareja de la víctima, identificada como Aldo Florentín Espínola Acosta, de 26 años, quien fue aprehendido sobre la ruta PY16. Durante el procedimiento, personal de la Subcomisaría 01 Soldado Paraguayo incautó un arma blanca y dos teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Fiscalía.

El comisario principal Mariano Sosa, jefe de Prevención de la Dirección de Policía de Boquerón, confirmó a ABC que el hombre quedó detenido por orden fiscal, ya que la versión inicial brindada por el sospechoso no coincide con los indicios observados en el cuerpo de la mujer.

Versión de la pareja, bajo sospecha

Según explicó el jefe policial, el detenido alegó que la mujer cayó accidentalmente debajo de un vehículo y que habría sido aplastada. Sin embargo, esta versión no resulta convincente debido a las lesiones detectadas, especialmente un importante hematoma en la espalda.

“Las circunstancias no cuadran. Por eso el fiscal ordenó su aprehensión el mismo día”, señaló el comisario Sosa.

El caso es investigado por el Ministerio Público como presunto feminicidio. Se aguarda los resultados de la autopsia para avanzar en la imputación correspondiente.