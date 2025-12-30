Evacúan terapia pediátrica del Hospital de Clínicas por derrame de ácido

El área de terapia intensiva pediátrica del Hospital de Clínicas fue evacuada este martes tras un derrame de ácido peracético. Esto ocurrió durante un procedimiento de desinfección de un equipo para hemodiálisis.

Tras el incidente, se activó de inmediato los protocolos de seguridad y evacuación.

El director del Hospital de Clínicas, Jorge Giubi, explicó que el ácido peracético es un líquido irritante y volátil, cuyos vapores pueden causar molestias respiratorias y oculares, por lo que se evacuó el sector como medida preventiva.

“Se trata de un líquido que se utiliza habitualmente para la desinfección de equipos hospitalarios. Ante el derrame, se dio aviso inmediato al cuerpo de bomberos, que ingresó con equipos autónomos para neutralizar la sustancia”, señaló.

Un paciente fue evacuado

En el área se encontraba internado un solo paciente pediátrico, quien fue trasladado de manera preventiva sin haber estado expuesto.

Según el reporte oficial, ningún otro paciente, personal de enfermería ni médicos resultaron afectados, y no fue necesario derivar a nadie al servicio de urgencias.

Los bomberos neutralizaron el ácido, retiraron del lugar y pusieron a disposición correspondiente conforme a los protocolos de seguridad, detalló Giubi.

El área ya está habilitada

Desde la dirección del hospital confirmaron que el área ya está en condiciones de ser utilizada.

El director indicó además que se inició una investigación interna para determinar las causas del derrame y reforzar las medidas de prevención, con el objetivo de evitar una situación similar.